preusmjerene tramvajske linije
Teška prometna nesreća kod Vjesnika, dva kombija smrskana, stigla Hitna pomoć
U ponedjeljak ujutro dogodila se teška prometna nesreća na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu.
Oglas
Naime, na križanju Slavonske i Savske, podno izgorenog Vjesnikova nebodera, dogodio se sudar u kojem su sudjelovala dva dostavna vozila.
Na mjestu događaja su i kola Hitne pomoći, a vozila su smrskana, javlja Jutarnji.
Na terenu je i policija koja regulira promet, no ipak se stvorila velika gužva jer se nesreća dogodila baš usred jutarnje prometne špice.
Preusmjerene tramvajske linije
Zbog nesreće preusmjerene su tramvajske linije..
Linija 4 preusmjerena je na Ljubljanicu, linije 14 i 17 od Cibone prometuju Vukovarskom do Heinzelove, a linija 5 sa Savske ceste skreće u Jukićevu i prometuje do Zapadnog kolodvora, javio je ZET.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas