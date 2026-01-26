Oglas

preusmjerene tramvajske linije

Teška prometna nesreća kod Vjesnika, dva kombija smrskana, stigla Hitna pomoć

N1 Info
26. sij. 2026. 07:54
01.12.2025., Zagreb - Prvi radni dan nakon ponovnog uspostavljanja prometa Slavonskom u oba smijera, promet kod Vjesnikovog nebodera je zbog uvedenih ogranicenja pod pojacanim nadzorom policije i prometnih redara. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

U ponedjeljak ujutro dogodila se teška prometna nesreća na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu.

Naime, na križanju Slavonske i Savske, podno izgorenog Vjesnikova nebodera, dogodio se sudar u kojem su sudjelovala dva dostavna vozila.

Na mjestu događaja su i kola Hitne pomoći, a vozila su smrskana, javlja Jutarnji.

Na terenu je i policija koja regulira promet, no ipak se stvorila velika gužva jer se nesreća dogodila baš usred jutarnje prometne špice.

Preusmjerene tramvajske linije

Zbog nesreće preusmjerene su tramvajske linije..

Linija 4 preusmjerena je na Ljubljanicu, linije 14 i 17 od Cibone prometuju Vukovarskom do Heinzelove, a linija 5 sa Savske ceste skreće u Jukićevu i prometuje do Zapadnog kolodvora, javio je ZET.

prometna nesreća

