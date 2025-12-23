nedaleko nove gradiške
Teška prometna nesreća na A3: "Hitne službe su na terenu"
Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 9.20 sati na autocesti A3, na 180. kilometru sjeverne kolničke trake, u blizini Nove Gradiške.
Oglas
Prema prvim informacijama s mjesta događaja, osobno vozilo je sletjelo s kolnika i zabilo se u stablo, doznaje Jutarnji.
Iz PU brodsko-posavske kažu da je njihov Operativno-komunikacijski centar dojavu o prometnoj nesreći zaprimio u 9.22 sati te da je jedna osoba ozlijeđena.
- Na mjesto događaja upućeni su djelatnici Hitne pomoći iz Nove Gradiške, kao i očevidna ekipa prometne policije iz Slavonskog Broda - kažu iz policije, dodajući da je policijski očevid u tijeku, nakon čega će biti poznate okolnosti koje su dovele do nesreće, kao i težina ozljeda osobe koja je završila u bolnici.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas