Oglas

nedaleko nove gradiške

Teška prometna nesreća na A3: "Hitne službe su na terenu"

author
N1 Info
|
23. pro. 2025. 10:33
PXL_081025_139832265.jpg
PIXSELL / Ivica Galovic / Pixsell / ilustracija

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 9.20 sati na autocesti A3, na 180. kilometru sjeverne kolničke trake, u blizini Nove Gradiške.

Oglas

Prema prvim informacijama s mjesta događaja, osobno vozilo je sletjelo s kolnika i zabilo se u stablo, doznaje Jutarnji.

Iz PU brodsko-posavske kažu da je njihov Operativno-komunikacijski centar dojavu o prometnoj nesreći zaprimio u 9.22 sati te da je jedna osoba ozlijeđena.

- Na mjesto događaja upućeni su djelatnici Hitne pomoći iz Nove Gradiške, kao i očevidna ekipa prometne policije iz Slavonskog Broda - kažu iz policije, dodajući da je policijski očevid u tijeku, nakon čega će biti poznate okolnosti koje su dovele do nesreće, kao i težina ozljeda osobe koja je završila u bolnici.

Teme
prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ