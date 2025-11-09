Oglas

sudar automobila

Teška prometna nesreća u Zagorju: Dvije osobe poginule, jedna teško ozlijeđena

author
Hina
|
09. stu. 2025. 19:27
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

U sudaru dvaju automobila u nedjelju oko 18 sati u mjestu Selnica u Krapinsko-zagorskoj županiji poginule su dvije osobe dok je jedna osoba ozlijeđena, izvijestila je krapinsko-zagorska policija.

Oglas

Prema prvim policijskim informacijama u nesreći je poginula jedna osoba, no u međuvremenu je ozljedama podlegla i druga osoba koju su pokušali reanimirati. 

Jedna je osoba prevezana u Opću bolnicu Zabok.

Zbog prometne nesreće i očevida koji je u tijeku za sav promet zatvorena je dionica državne ceste od čvora Poznanovec do čvora Zlatar Bistrica.

Teme
krapinsko zagorska županija policija prometna nesreća teška prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ