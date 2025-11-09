sudar automobila
Teška prometna nesreća u Zagorju: Dvije osobe poginule, jedna teško ozlijeđena
U sudaru dvaju automobila u nedjelju oko 18 sati u mjestu Selnica u Krapinsko-zagorskoj županiji poginule su dvije osobe dok je jedna osoba ozlijeđena, izvijestila je krapinsko-zagorska policija.
Prema prvim policijskim informacijama u nesreći je poginula jedna osoba, no u međuvremenu je ozljedama podlegla i druga osoba koju su pokušali reanimirati.
Jedna je osoba prevezana u Opću bolnicu Zabok.
Zbog prometne nesreće i očevida koji je u tijeku za sav promet zatvorena je dionica državne ceste od čvora Poznanovec do čvora Zlatar Bistrica.
