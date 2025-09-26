tragedija u slavoniji
Tijelo ženske osobe pronađeno u Savi u Slavonskom Brodu
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 09:48
|
0komentara
Tijelo ženske osobe pronađeno je u rijeci Savi u Slavonskom Brodu, izvijestila je policija u petak
Prema izvještaju policije, PU brodsko-posavska je 26. rujna u 7.50 zaprimila dojavu da je u Slavonskom Brodu, u rijeci Savi pronađeno mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe.
Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta nepoznate ženske osobe i svih drugih činjenica, naveli su iz policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
