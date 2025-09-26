Oglas

tragedija u slavoniji

Tijelo ženske osobe pronađeno u Savi u Slavonskom Brodu

author
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 09:48
Tijelo ženske osobe pronađeno je u rijeci Savi u Slavonskom Brodu, izvijestila je policija u petak

Prema izvještaju policije, PU brodsko-posavska je 26. rujna u 7.50 zaprimila dojavu da je u Slavonskom Brodu, u rijeci Savi pronađeno mrtvo tijelo nepoznate ženske osobe.

Slijedi daljnji rad na utvrđivanju identiteta nepoznate ženske osobe i svih drugih činjenica, naveli su iz policije.

Teme
slavonski brod utapanje

