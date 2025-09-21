50-godišnjak
Tragedija u Sesvetama: Muškarca prikliještio autobus, preminuo je
Hina
|
21. ruj. 2025. 11:05
|
Muškarac u Sesvetama smrtno je stradao u nedjelju ujutro zbog popuštanja dizalice dok je popravljao autobus, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
Nesretni slučaj dogodio se danas oko 4,50 sati u Sesvetama dok je 50-godišnji vlasnik popravljao autobus zagrebačkih registarskih oznaka.
Dizalica je popustila i autobus ga je prikliještio. Muškarac je na mjestu događaja smrtno stradao, navela je policija.
Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a očevid je u tijeku, dodaju iz PUZ-a.
Vijesti
|
20. ruj.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
