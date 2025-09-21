Oglas

50-godišnjak

Tragedija u Sesvetama: Muškarca prikliještio autobus, preminuo je

Hina
21. ruj. 2025. 11:05
21.09.2025., Knezevi Vinogradi, Policijski punkt na ulazu u Knezeve Vinograde gdje se provjerava svako vozilo zbog africke svinjske kuge Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL/Ilustracija

Muškarac u Sesvetama smrtno je stradao u nedjelju ujutro zbog popuštanja dizalice dok je popravljao autobus, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Nesretni slučaj dogodio se danas oko 4,50 sati u Sesvetama dok je 50-godišnji vlasnik popravljao autobus zagrebačkih registarskih oznaka.

Dizalica je popustila i autobus ga je prikliještio. Muškarac je na mjestu događaja smrtno stradao, navela je policija.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a očevid je u tijeku, dodaju iz PUZ-a.

Sesvete policija smrt muškarca

