PROMETNA NESREĆA
Tragedija u Splitu: Smrtno stradala starija pješakinja
U teškoj prometnoj nesreći u subotu rano ujutro u Splitu smrtno je stradala pješakinja starije životne dobi koju je oborilo osobno vozilo, izvijestila je splitska policija.
Prometne nesreće dogodila se u 6:40 sati u Ulici Domovinskog rata kod nadvožnjaka Pujanke, gdje je vozačica (22) osobnog vozila udarila u stariju ženu koja je neoprezno prelazila cestu, naveli su iz policije. Pješakinja je umrla na mjestu nesreće.
Uz policiju očevid provodi zamjenik Županijskog državnog odvjetništva. Zbog očevida Ulica Domovinskog rata zatvorena je za promet od raskrižja Ulice Zbora narodne garde do Solinske na ulazu u grad.
