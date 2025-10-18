Tragedija u Splitu: Smrtno stradala starija pješakinja

Prometne nesreće dogodila se u 6​:40​ sati u Ulici Domovinskog rata kod nadvo​žnjaka Pujanke​, gdje je vozačica (22) osobnog vozila udarila u stariju ​ženu koja je​ neoprezno prelazila cestu, naveli su iz policije. Pješakinja je umrla na mjestu nesreće.