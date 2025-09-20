Tragedija u Vukovaru: U požaru stradao teško pokretan muškarac

Očevidom, obavljenim u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je kako je 19. rujna oko 10,45 sati, 82-godišnjak, koji je bio teško pokretan uslijed narušenog zdravstvenog stanja, spaljivao biljni otpad u svom vrtu, a plamen se proširio na otvoreni prostor s niskim raslinjem te je zahvatio i njega.