82-godišnjak

Tragedija u Vukovaru: U požaru stradao teško pokretan muškarac

N1 Info
20. ruj. 2025. 09:13
Policijska uprava vukovarsko-srijemska zaprimila je obavijest Kliničkog bolničkog centra Osijek da je muškarac koji je stradao u požaru, 82-godišnjak iz Vukovara, preminuo.

Očevidom, obavljenim u suradnji s inspektorom zaštite od požara, utvrđeno je kako je 19. rujna oko 10,45 sati, 82-godišnjak, koji je bio teško pokretan uslijed narušenog zdravstvenog stanja, spaljivao biljni otpad u svom vrtu, a plamen se proširio na otvoreni prostor s niskim raslinjem te je zahvatio i njega.

O utvrđenim okolnostima događaja policijski službenici dostavljaju izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Vukovar policija požar

