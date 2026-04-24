SVEUČILIŠTE OBRANE
Tri žene upale na konferenciju o sigurnosti, intervenirala policija
Tri ženske osobe u petak su neovlašteno ušle u prostorije zagrebačkog hotela Westin gdje se održava znanstveno-stručna konferencija ''Defense and Security Conference 2026'', nakon čega su predane policiji, priopćilo je Sveučilište obrane i sigurnosti, organizator konferencije.
U pauzi održavanja međunarodne znanstveno-stručne konferencije ''Defense and Security Conference 2026'', tri ženske osobe neovlašteno su ušle u prostorije hotela The Westin. Nadležno osoblje uočilo ih je čim su stupile u hodnik. Kako je tu bio veći broj uzvanika i sudionika konferencije, pustili su ih da uđu u praznu prostoriju gdje se održava konferencija, zatim su ih udaljili i predali policiji, navodi se u priopćenju Sveučilišta obrane i sigurnosti ''Dr. Franjo Tuđman''.
Niti u jednome trenutku nitko nije bio ugrožen niti je konferencija bila prekinuta, dodali su organizatori.
Jačanje sustava obrane
''Defense and Security Conference 2026'', međunarodna je konferencija na kojoj sudionici raspravljaju o primjeni umjetne inteligencije, razvoju besposadnih sustava, kibernetičkoj sigurnosti, otpornosti društva te o ekonomskim aspektima obrane.
Konferencija je okupila domaće i strane predstavnike iz znanstvene zajednice, kao i vodeće predstavnike obrambene industrije u Hrvatskoj. Naglasak konferencije stavljen je na jačanje sustava obrane kroz suradnju akademske zajednice i obrambene industrije kako bi se adekvatno usmjeravao proces prevencije te upravljanja suvremenim sigurnosnim izazovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
