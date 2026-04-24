Tri žene upale na konferenciju o sigurnosti, intervenirala policija

U pauzi održavanja međunarodne znanstveno-stručne konferencije ''Defense and Security Conference 2026'', tri ženske osobe neovlašteno su ušle u prostorije hotela The Westin. Nadležno osoblje uočilo ih je čim su stupile u hodnik. Kako je tu bio veći broj uzvanika i sudionika konferencije, pustili su ih da uđu u praznu prostoriju gdje se održava konferencija, zatim su ih udaljili i predali policiji, navodi se u priopćenju Sveučilišta obrane i sigurnosti ''Dr. Franjo Tuđman''.