Dovstruko ubojstvo
Trojac optužen za ubojstvo para u Zagrebu. Naručio ga je bivši muž
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana zbog brutalnog dvostrukog ubojstva počinjenog u lipnju ove godine. Kako se navodi, Matiju M. (29) se tereti za dva teška ubojstva, Frana R. (31) za pomaganje, a Andreja B. (36) da je iz ljubomore naručio ubojstvo bivše supruge Andreje K. i njezina partnera Marijana C., stoji u priopćenju DORH-a.
Oglas
Priopćenje Županijskog državnog odvjetništva prenosimo u cijelosti:
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je 15. prosinca 2025., nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podiglo optužnicu protiv prvookrivljenog hrvatskog državljanina (1996.) zbog dva kaznena djela teškog ubojstva iz članka 111. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona Kaznenog zakona, protiv drugookrivljenog hrvatskog državljanina (1994.) zbog počinjenja dva kaznena djela pomaganja u teškom ubojstvu iz članka 111. točka 1. i 4. u svezi s člankom 38. Kaznenog zakona te protiv trećeokrivljenog hrvatskog državljanina (1989.) zbog kaznenog djela poticanja na teško ubojstvo ženske osobe iz članka 111. a stavak 1. u svezi s člankom 37. Kaznenog zakona i kaznenog djela poticanja na teško ubojstvo iz članka 111. točka 1. i 4. u svezi s člankom 37. Kaznenog zakona.
Podignutom optužnicom okrivljenicima se stavlja na teret da su u razdoblju od svibnja 2025. do 13. lipnja 2025. u Zagrebu i Sesvetama, i to: 36-godišnji okrivljenik zbog ljubomore prema žrtvi, svojoj bivšoj supruzi (1995.), koja je zasnovala novu vezu s drugim muškarcem (1987.), s namjerom da ih oboje liši života, kontaktirao svog prijatelja, 29-godišnjeg okrivljenika, svjestan da isti posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine, i predložio mu da za određeni novčani iznos ubije njegovu bivšu suprugu i njenog novog partnera. 29-godišnji okrivljenik je pristao na navedeni dogovor i angažirao 31-godišnjeg okrivljenika da poduzme određene radnje koje će mu pomoći u ostvarenju dogovora da ubije bivšu suprugu svog prijatelja i njenog novog partnera. 29- godišnji okrivljenik je potom 13. lipnja 2025., prema unaprijed organiziranom i stvorenom planu, u garažnom prostoru zgrade u Zagrebu gdje žrtve stanuju, iste sačekao i dok su se nalazili u automobilu iz vatrenog oružja u njih ispalio veći broj hitaca zbog čega su žrtve preminule na mjestu događaja.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu sudu je u optužnici predložilo produljenje istražnog zatvora protiv sve trojice okrivljenika, i to u odnosu na prvookrivljenika i drugookrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške ( članak 123. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o kaznenom postupku), te u odnosu na trećeokrivljenika jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti kaznenog djela posebno teške (članak 123. stavak 1. točka 4. Zakona o kaznenom postupku).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas