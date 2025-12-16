Trojac optužen za ubojstvo para u Zagrebu. Naručio ga je bivši muž

Podignutom optužnicom okrivljenicima se stavlja na teret da su u razdoblju od svibnja 2025. do 13. lipnja 2025. u Zagrebu i Sesvetama, i to: 36-godišnji okrivljenik zbog ljubomore prema žrtvi, svojoj bivšoj supruzi (1995.), koja je zasnovala novu vezu s drugim muškarcem (1987.), s namjerom da ih oboje liši života, kontaktirao svog prijatelja, 29-godišnjeg okrivljenika, svjestan da isti posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine, i predložio mu da za određeni novčani iznos ubije njegovu bivšu suprugu i njenog novog partnera. 29-godišnji okrivljenik je pristao na navedeni dogovor i angažirao 31-godišnjeg okrivljenika da poduzme određene radnje koje će mu pomoći u ostvarenju dogovora da ubije bivšu suprugu svog prijatelja i njenog novog partnera. 29- godišnji okrivljenik je potom 13. lipnja 2025., prema unaprijed organiziranom i stvorenom planu, u garažnom prostoru zgrade u Zagrebu gdje žrtve stanuju, iste sačekao i dok su se nalazili u automobilu iz vatrenog oružja u njih ispalio veći broj hitaca zbog čega su žrtve preminule na mjestu događaja.