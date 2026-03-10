USPOREN PROMET
Troje ozlijeđenih u prometnoj nesreći na A1 kod Vukove Gorice
N1 Info
|
10. ožu. 2026. 13:15
|
0komentara
HAK je izvijestio o prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad (53.km) u smjeru Zagreba.
Oglas
Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h.
Policija je portalu net.hr potvrdila da se nesreća dogodila oko 11 sati, 500 metara iza Vukove Gorice.
Troje ljudi zatražilo je lječničku pomoć, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida.
Pročitajte još
Vijesti
|
prije 30 min.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 42 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 38 min.|
Oglas
Oglas