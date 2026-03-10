Oglas

USPOREN PROMET

Troje ozlijeđenih u prometnoj nesreći na A1 kod Vukove Gorice

N1 Info
10. ožu. 2026. 13:15
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije
Zeljko Lukunic/PIXSELL

HAK je izvijestio o prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad (53.km) u smjeru Zagreba.

Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h.

Policija je portalu net.hr potvrdila da se nesreća dogodila oko 11 sati, 500 metara iza Vukove Gorice.

Troje ljudi zatražilo je lječničku pomoć, a okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida.

prometna nesreća A1

