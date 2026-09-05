u potpunosti je izgorjela
U požaru u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Zelini poginula jedna osoba
Hina
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05. ruj. 2026. 22:25
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U požaru u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Zelini u subotu navečer, oko 20, 30 sati, smrtno je stradala jedna osoba, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.
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Požar je planuo u Ulici Vjekoslava Kalca, u kući koja je u potpunosti izgorjela.
U tijeku je gašenje požara, a nakon stjecanju uvjeta slijedi očevid, javili su iz PUZ-a.
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