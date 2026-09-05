U požaru u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Zelini poginula jedna osoba

Ilustracija: Nikola Cutuk/PIXSELL

U požaru u obiteljskoj kući u Svetom Ivanu Zelini u subotu navečer, oko 20, 30 sati, smrtno je stradala jedna osoba, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.

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Požar je planuo u Ulici Vjekoslava Kalca, u kući koja je u potpunosti izgorjela.

U tijeku je gašenje požara, a nakon stjecanju uvjeta slijedi očevid, javili su iz PUZ-a.