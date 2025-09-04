Oglas

LOPOVI VREBAJU

Upozorenje: Ne nasjedajte na SMS o “izgubljenom paketu” s Temua

author
N1 Info
|
04. ruj. 2025. 11:08
SMS prevara, SMS prijevara (Pexels)
Pexels/ilustracija

U nizu prevara kojima lopovi pljačkaju građane, budite oprezni jer vrebaju i one koji naručuju robu s popularne platforme Temu.

Temu, naime, upozorava svoje korisnike da ne vjeruju i ne nasjedaju na lažne SMS poruke o "izgubljenom paketu" u kojima se traži dodatni novac.

"Temu ne traži od svojih kupaca dodatne naknade putem SMS-a ili e-pošte", navodi se u upozorenju platforme.

Podsjetimo i na upute policije u slučaju prevara. Ignorirajte sve vrste sumnjivih poruka.

Ono što vam uvijek mora biti sumnjivo:

  • obećanja o brzoj zaradi novca bez posla,
  • molbe za malim donacijama ili neki drugi načini traženja novčane pomoći,
  • traženje osjetljivih osobnih informacija (preslike ili fotografije osobnih iskaznica, bankovnih kartica …),
  • molba da kliknete određeni link i spojite se na određeni servis,
  • nepersonalizirane poruke,
  • mnoge ovakve elektronske poruke napisane su VELIKIM SLOVIMA.

Ukoliko ste postali žrtvom prijevare o tome odmah obavijestite policiju.

