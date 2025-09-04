LOPOVI VREBAJU
Upozorenje: Ne nasjedajte na SMS o “izgubljenom paketu” s Temua
U nizu prevara kojima lopovi pljačkaju građane, budite oprezni jer vrebaju i one koji naručuju robu s popularne platforme Temu.
Temu, naime, upozorava svoje korisnike da ne vjeruju i ne nasjedaju na lažne SMS poruke o "izgubljenom paketu" u kojima se traži dodatni novac.
"Temu ne traži od svojih kupaca dodatne naknade putem SMS-a ili e-pošte", navodi se u upozorenju platforme.
Podsjetimo i na upute policije u slučaju prevara. Ignorirajte sve vrste sumnjivih poruka.
Ono što vam uvijek mora biti sumnjivo:
- obećanja o brzoj zaradi novca bez posla,
- molbe za malim donacijama ili neki drugi načini traženja novčane pomoći,
- traženje osjetljivih osobnih informacija (preslike ili fotografije osobnih iskaznica, bankovnih kartica …),
- molba da kliknete određeni link i spojite se na određeni servis,
- nepersonalizirane poruke,
- mnoge ovakve elektronske poruke napisane su VELIKIM SLOVIMA.
Ukoliko ste postali žrtvom prijevare o tome odmah obavijestite policiju.
