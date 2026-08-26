USKOK optužio narko-kartel zbog krijumčarenja droge: Zaradili gotovo milijun eura

Prvooptuženi je, kako navodi USKOK, dogovarao i financirao nabavu droge od zasad nepoznate osobe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i drugih dobavljača. Organizirao je i njezin prijevoz u Hrvatsku, gdje je droga skrivana u posebno unajmljenim garažama, odakle je trebala biti dalje prodavana kupcima i preprodavačima.