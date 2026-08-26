ZLOČINAČKO UDRUŽENJE
USKOK optužio narko-kartel zbog krijumčarenja droge: Zaradili gotovo milijun eura
Uskok je nakon provedene istrage, pred zagrebačkim Županijskim sudom, podigao optužnicu protiv sedam hrvatskih i jednog češkog državljanina koje terete za preprodaju raznih vrsta droga, od čega su samo preprodajom kokaina navodno zaradili preko 700.000 eura.
USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu optužio sedmero hrvatskih državljana i jednog državljanina Češke za zločinačko udruženje te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
Prema optužnici, prvooptuženi je od početka ožujka 2024. do 27. kolovoza 2025. u Hrvatskoj i Češkoj povezao ostale optuženike i još nekoliko zasad nepoznatih osoba. Svaki od njih imao je određenu ulogu u skupini čiji je cilj bio ostvarivanje velike nezakonite zarade nabavom, uvozom, prijevozom i prodajom droge.
Kako su 'operirali'?
Prvooptuženi je, kako navodi USKOK, dogovarao i financirao nabavu droge od zasad nepoznate osobe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali i drugih dobavljača. Organizirao je i njezin prijevoz u Hrvatsku, gdje je droga skrivana u posebno unajmljenim garažama, odakle je trebala biti dalje prodavana kupcima i preprodavačima.
Za pronalazak odgovarajućih lokacija za pripremu droge zadužio je četvrtooptuženog, dok je sedmooptužena trebala dogovarati i plaćati najam garaža u kojima se droga skrivala i pripremala za daljnju prodaju.
Četvrtooptuženi i sedmooptužena bili su zaduženi i za prikupljanje novca od prodane droge. Četvrtooptuženi je za dostavu droge kupcima i preprodavačima angažirao petooptuženog i druge zasad neutvrđene osobe. Za preuzimanje novca angažirao je, osim njih, i osmooptuženog.
Novac koji su prikupili petooptuženi i osmooptuženi predavali su prvooptuženom, izravno ili preko četvrtooptuženog. Šestooptuženi je, prema uputama prvooptuženog, bio zadužen za sigurno čuvanje novca od prodaje droge, a za to je koristio sefove u različitim ugostiteljskim objektima.
Za komunikaciju i dogovore povezane s krijumčarenjem droge prvooptuženi je organizirao i financirao nabavu tzv. "kriptiranih" mobitela koje su koristili članovi skupine. Također je, u slučaju uhićenja nekog od njih, organizirao i plaćao troškove njihove obrane.
Prvooptuženi je, nadalje, zajedno s drugooptuženim organizirao prijevoz kokaina iz Hrvatske u Češku, gdje ga je trebalo dalje prodavati preprodavačima.
Drugooptuženi, koji je bio zadužen za daljnju distribuciju kokaina u Češkoj, za organizaciju prijevoza angažirao je trećeoptuženog. On je potom angažirao još jednog vozača.
Nabavili i prodali hrpu droge
Sedmooptužena je istodobno organizirala putovanja prvooptuženog radi njegovih daljnjih dogovora oko krijumčarenja droge, njegov prijevoz do zračnih luka te skriveni prijevoz na području Zagreba. Cilj je, prema USKOK-u, bio prikriti njegove pravce kretanja i smanjiti mogućnost da ga uoče policijski službenici.
USKOK tvrdi da su optuženici na taj način nabavili, skladištili i prodavali najmanje 34 kilograma kokaina, 5,5 kilograma amfetamina, 4,6 kilograma MDMA-a i 4,2 kilograma sintetskih kanabinoida.
Tijekom kriminalističkog istraživanja, zapljenom pošiljki i pretragama, policija je oduzela 11,7 kilograma kokaina te ostalu navedenu drogu.
Prodajom najmanje 22,3 kilograma kokaina optuženici su, prema USKOK-u, ostvarili najmanje 719.300 eura nezakonite imovinske koristi, koju su podijelili ovisno o svojim ulogama u skupini.
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