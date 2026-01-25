FOTO / Užasni prizori u Međimurju: U nesreći poginuo 59-godišnji vozač

Prema izvješću policije, 59-godišnjak je upravljao osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka, a da se vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Zbog toga je u blagom desnom zavoju vozilom sišao izvan kolnika ulijevo u odvodni jarak, gdje je naletio na betonski propusni most, nakon čega se vozilo prevrnulo na krov.