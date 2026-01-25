Oglas

Izvijestila policija

FOTO / Užasni prizori u Međimurju: U nesreći poginuo 59-godišnji vozač

Hina
25. sij. 2026. 10:17
PU međimurska

Vozač osobnog automobila (59) poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju 15-ak minuta iza ponoći na državnoj cesti između naselja Mačkovec i Slemenice u Međimurskoj županiji, izvijestila je policija.

Prema izvješću policije, 59-godišnjak je upravljao osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka, a da se vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Zbog toga je u blagom desnom zavoju vozilom sišao izvan kolnika ulijevo u odvodni jarak, gdje je naletio na betonski propusni most, nakon čega se vozilo prevrnulo na krov.

PU međimurska

Na mjesto događaja izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, koji su utvrdili smrt vozača.

Tijelo preminulog prevezeno je u Županijsku bolnicu Čakovec, na odjel patologije, gdje će se obaviti obdukcija, nakon čega će se kvalificirati događaj.

