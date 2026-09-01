Vozač prebrzo ušao u zavoj i zabio se u kamion. Poginuo je

Policijskim očevidom utvrđeno je da je do prometne nesreće došlo jer 31-godišnjak nije prilagodio brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti te je u zavoju, uslijed zanošenja, prešao na suprotnu stranu kolnika, gdje je došlo do udara u teretno vozilo kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnjak.