teška nesreća
Vozač prebrzo ušao u zavoj i zabio se u kamion. Poginuo je
U teškoj prometnoj nesreći, koja se u ponedjeljak navečer dogodila na državnoj cesti DC1 u Pustodolu Začretskom, smrtno je stradao 31-godišnji vozač osobnog vozila, dok je 41-godišnji vozač teretnjaka lakše ozlijeđen, izvijestila je u utorak Policijska uprava krapinsko-zagorska.
Oglas
Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 21 sat, kada su se sudarili osobni i teretni automobil. Od zadobivenih ozljeda 31-godišnji vozač osobnog vozila je preminuo, dok je 41-godišnji vozač teretnog vozila lakše ozlijeđen te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Zabok.
Policijskim očevidom utvrđeno je da je do prometne nesreće došlo jer 31-godišnjak nije prilagodio brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti te je u zavoju, uslijed zanošenja, prešao na suprotnu stranu kolnika, gdje je došlo do udara u teretno vozilo kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnjak.
Tijelo smrtno stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.
Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće promet na toj dionici državne ceste bio je zatvoren od 22 sata do 2,30 sati.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas