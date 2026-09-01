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teška nesreća

Vozač prebrzo ušao u zavoj i zabio se u kamion. Poginuo je

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Hina
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01. ruj. 2026. 10:10
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20.03.2017., Sibenik -"nPolicijske oznake na sluzbenim vozilima."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U teškoj prometnoj nesreći, koja se u ponedjeljak navečer dogodila na državnoj cesti DC1 u Pustodolu Začretskom, smrtno je stradao 31-godišnji vozač osobnog vozila, dok je 41-godišnji vozač teretnjaka lakše ozlijeđen, izvijestila je u utorak Policijska uprava krapinsko-zagorska.

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Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 21 sat, kada su se sudarili osobni i teretni automobil. Od zadobivenih ozljeda 31-godišnji vozač osobnog vozila je preminuo, dok je 41-godišnji vozač teretnog vozila lakše ozlijeđen te je zadržan na liječenju u Općoj bolnici Zabok.

Policijskim očevidom utvrđeno je da je do prometne nesreće došlo jer 31-godišnjak nije prilagodio brzinu kretanja vozila uvjetima na cesti te je u zavoju, uslijed zanošenja, prešao na suprotnu stranu kolnika, gdje je došlo do udara u teretno vozilo kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnjak.

Tijelo smrtno stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije.

Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće promet na toj dionici državne ceste bio je zatvoren od 22 sata do 2,30 sati.

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Teme
policija prometna nesreća pustodol začretski

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