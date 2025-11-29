Stručnjaci zabrinuti: Europi ponestaje slatke vode

Britanska ministrica za vode, Emma Hardy, rekla je da vlada poduzima odlučne mjere, uključujući razvoj devet novih akumulacija. No, Cloke je kritizirala taj pristup kao prespor. "Ali jednostavno 'obećavanje vrlo velikih akumulacija koje neće biti u funkciji još nekoliko desetljeća neće riješiti problem odmah'", rekla je, dodavši: "Trebali bismo se usredotočiti na ponovnu upotrebu vode, prvenstveno na manju potrošnju vode... Jednostavno ne radimo te stvari dovoljno brzo da bismo držali korak s ovim dugoročnim trendovima."