Kamen iz pustinje bez kojeg svijet ne može

Maroko je u sporu oko statusa Zapadne Sahare s pokretom za neovisnost pod nazivom Front Polisario, koji podržava susjedni Alžir. Ta skupina kontrolira istočni dio Zapadne Sahare, dok je Maroko zapadni dio koji okupira odvojio od istočnog dijela zidom dugim 2.700 kilometara. Maroko tvrdi da rudnik ulaže u lokalno gospodarstvo i razvija ga, dok Front Polisario tvrdi da se radi o eksploataciji prirodnih resursa na koje Maroko nema pravo. Spor ostaje neriješen, no neki su kupci u prošlosti prestali kupovati fosfatnu stijenu iz spornog rudnika zbog etičkih razloga.