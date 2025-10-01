Zašto se akumulator automobila može vrlo brzo isprazniti na parkingu zračnih luka?

U većini zračnih luka parkinzi su dovoljno daleko od poletno/sletnih staza, ali ima i ovakvih slučajeva.
Oglas
Parkiranje automobila u zračnoj luci može uzrokovati jedan od najbizarnijih problema: pražnjenje baterija parkiranih automobila zbog buke i vibracije zrakoplova. Čitatelj nizozemskog AutoWeeka, obavijestio je magazin da je akumulator njegovog automobila Lynk & Co 01 ispražnjen bukom i vibracijom zrakoplova. Prema čitatelju Ferdinandu Willekesu iz Harlingena, baterija je bila u potpunosti prazna nakon samo pet dana parkiranja, prenosi HAK Revija.
– Parkirali smo naš Lynk & Co 01 iz 2023. s 6625 km u zračnoj luci. Kad smo se vratili, automobil nije bilo moguće otključati. Ključ za hitne slučajeve omogućio je ulazak, ali nije ga bilo moguće pokrenuti.
Pomoć na cesti nizozemskog autokluba ANWB-a otkrila je da je baterija vozila prazna. Nakon punjenja baterije, sve je ponovno radilo. Vlasnik je, nakon razgovora s pomoći na cesti, pretpostavio da je automobil višestruko aktivirao alarm zbog vibracija pri slijetanju i polijetanju zrakoplova, što je ispraznilo bateriju. Što je čest i nevjerojatan slučaj, istaknuo je. Willekes navodi da kada je parkirao automobil, hibridna baterija je bila prazna, ali da je posljednjih više od 100 kilometara vozio samo na benzinskom motoru, a tada bi baterija morala biti potpuno napunjena/rekuperirana, objašnjava.
ANWB također signalizira probleme s baterijom zbog polijetanja ili slijetanja zrakoplova.
– Moguće je da će se baterija od 12 volti isprazniti kada se alarm oglasi nekoliko puta – kaže glasnogovornica ANWB-a, te dodaje:
– Ostaje samo nagađanje o točnom uzroku. Logično je da automobil koji je parkiran na mjestu glasne buke i vibracija zbog polijetanja i slijetanja aviona, aktivira alarm više puta i na kraju isprazni bateriju. Taj se scenarij se svakako događa – potvrdila je glasnogovornica.
U mnogim modernim automobilima možete onemogućiti alarm, a informacije je moguće pronaći u priručniku vozila. U većini zračnih luka parkinzi su dovoljno daleko od poletno/sletnih staza, ali ima i ovakvih slučajeva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas