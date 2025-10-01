Zašto se akumulator automobila može vrlo brzo isprazniti na parkingu zračnih luka?

Pomoć na cesti nizozemskog autokluba ANWB-a otkrila je da je baterija vozila prazna. Nakon punjenja baterije, sve je ponovno radilo. Vlasnik je, nakon razgovora s pomoći na cesti, pretpostavio da je automobil višestruko aktivirao alarm zbog vibracija pri slijetanju i polijetanju zrakoplova, što je ispraznilo bateriju. Što je čest i nevjerojatan slučaj, istaknuo je. Willekes navodi da kada je parkirao automobil, hibridna baterija je bila prazna, ali da je posljednjih više od 100 kilometara vozio samo na benzinskom motoru, a tada bi baterija morala biti potpuno napunjena/rekuperirana, objašnjava.