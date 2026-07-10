EU uvodi velike promjene za električna vozila: Kazne za nepoštivanje odredbe su ogromne!

Očitavanje podataka o baterijama automobila odvija se digitalno i bežično putem interneta. Zahtjev je strog: najmanje 90 posto automobila u uzorku mora ispunjavati uvjete. Ako se utvrdi da model automobila prebrzo gubi kapacitet baterije, to se smatra nedostatkom u konstruiranju i proizvodnji baterije, a zatim proizvođača automobila čekaju visoke kazne. Tada su prisiljeni povući sve prodane automobile diljem Europe kako bi besplatno zamijenili pokvarene baterije. Ako proizvođač ne uspije, EU može izreći visoku kaznu do 30.000 eura po prodanom automobilu. Za proizvođača koji je na ceste izbacio desetke tisuća automobila, kazne će biti ogromne, izvještava AutoWeek, a prenosi Marijan Alić za HAK Reviju.