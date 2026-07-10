Od kraja studenog
EU uvodi velike promjene za električna vozila: Kazne za nepoštivanje odredbe su ogromne!
Baterije moraju zadržati najmanje 80 posto svog izvornog kapaciteta nakon 5 godina ili 100.000 kilometara, a najmanje 72 posto nakon 8 godina ili 160.000 kilometara
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Od 29. studenog stupit će na snagu nova pravila EU (Euro 7) za nove modele automobila. Promjene dolaze za automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem (smanjenje emisija štetnih plinova), ali i za električna vozila.
Prvi put će proizvođači automobila biti zakonski obvezni otkriti stanje baterije i osigurati da baterije traju dugo. Nova pravila znače da svi novi električni automobili i plug-in hibridi s baterijom većom od 2 kWh moraju biti opremljeni ugrađenim indikatorom stanja baterije (SOH).
On funkcionira kao digitalna ekološka putovnica. Putem aplikacije ili jednostavnim pritiskom gumba na zaslonu automobila, vlasnik može vidjeti točno stanje zdravlja baterija, a to ne treba miješati s postotkom napunjenosti baterije. Istovremeno, EU postavlja stroge minimalne zahtjeve za vijek trajanja baterije. Baterije moraju zadržati najmanje 80 posto svog izvornog kapaciteta nakon 5 godina ili 100.000 kilometara, a najmanje 72 posto nakon 8 godina ili 160.000 kilometara. Nepoštivanje toga rezultirat će visokom kaznom.
EU odbija slijepo vjerovati vlastitim brojkama proizvođača automobila. Zato će vlasti provoditi obvezna testiranja na licu mjesta. Svake godine EU će nasumično odabrati najmanje 500 primjeraka određenog modela automobila i tipa baterije. Automobili će dolaziti s različitih lokacija, što će osigurati da se baterije testiraju u ekstremnim vremenskim uvjetima.
Očitavanje podataka o baterijama automobila odvija se digitalno i bežično putem interneta. Zahtjev je strog: najmanje 90 posto automobila u uzorku mora ispunjavati uvjete. Ako se utvrdi da model automobila prebrzo gubi kapacitet baterije, to se smatra nedostatkom u konstruiranju i proizvodnji baterije, a zatim proizvođača automobila čekaju visoke kazne. Tada su prisiljeni povući sve prodane automobile diljem Europe kako bi besplatno zamijenili pokvarene baterije. Ako proizvođač ne uspije, EU može izreći visoku kaznu do 30.000 eura po prodanom automobilu. Za proizvođača koji je na ceste izbacio desetke tisuća automobila, kazne će biti ogromne, izvještava AutoWeek, a prenosi Marijan Alić za HAK Reviju.
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