Svi ga imamo
Pogreške s WD-40: Na ovih pet mjesta može napraviti golemu štetu
Naziv WD-40 dobro je poznat gotovo svakom kućnom majstoru i hobistu. Riječ je o prepoznatljivom višenamjenskom spreju koji, prema navodima proizvođača, uklanja škripanje, štiti od korozije, otapa hrđu, uklanja ostatke ljepila i žvakaćih guma te čisti brojne površine.
Korisnici su s vremenom sastavili popis s više od 2.000 navodnih mogućnosti primjene. No, unatoč velikoj popularnosti, ovaj sprej nije univerzalan. Zbog specifičnog načina djelovanja i sastojaka, postoje situacije i materijali na kojima WD-40 uopće ne biste trebali koristiti, piše Ivana Kaldinov za Fenix magazin.
Dugotrajno podmazivanje: WD-40 zapravo ispire masnoću
Jedna od najčešćih zabluda jest korištenje ovog spreja za trajno podmazivanje lanaca bicikala ili šarki na vratima. WD-40 strogo govoreći nije klasično mazivo jer je previše hlapljiv. Kao prodiruće sredstvo, on zapravo uklanja postojeću masnoću i čisti prljave međuprostore.
Proizvođač u svojim službenim uputama napominje da se sprej treba prvenstveno koristiti za čišćenje i uklanjanje starog, zapečenog maziva, nakon čega je potrebno nanijeti novo, specijalizirano sredstvo. Iako WD-40 sadrži mješavinu tvari za podmazivanje, taj je učinak kratkotrajan, pa tvrtka za lance bicikala nudi zasebne, namjenske proizvode.
Uništavanje plastike, gume i brtvi na prozorima
Višenamjenski proizvod razvijen je prvenstveno za metale. Primjena na plastikom obloženim dijelovima i gumi može biti vrlo problematična jer im WD-40 oduzima omekšivače, zbog čega s vremenom postaju porozni.
U tehničkom listu proizvođača izričito stoji da se na prozirnom polikarbonatu i polistirenu mogu pojaviti sitne pukotine ili veća oštećenja ako dođu u kontakt s ovim sredstvom. Druge vrste plastike (poput najlona, poliestera, vinila ili akrila) prošle su testove otpornosti, no proizvođač ipak upozorava da određene vrste gume mogu nabubriti nakon dužeg izlaganja spreju. Za šarke, mehanizme na prozorima ili bravama vrata stoga je puno bolje koristiti silikonski sprej bez otapala koji štiti brtve.
Čišćenje školjke je strogo zabranjeno zbog ekologije
Na internetu se često mogu pronaći savjeti kako WD-40 učinkovito uklanja naslage kamenca i urinarnog kamenca u zahodskoj školjci. Iako to u praksi tehnički djeluje, proizvođač na svojim stranicama izričito i strogo zabranjuje takvu vrstu čišćenja.
WD-40 se nikada ne smije koristiti na mjestima gdje može dospjeti u podzemne vode. Budući da sadrži ulje, samo jedna kap čistog ulja može zagaditi do 1.000 litara vode do te mjere da ona više nije pitka.
Rizik od požara kod električnih uređaja i mrlje na tkaninama
Sprej se može koristiti za njegu metalnih dijelova na električnim alatima i zaštitu od korozije, ali isključivo uz jedno ključno pravilo: uređaji moraju biti potpuno isključeni iz strujne mreže prije prskanja. U protivnom, aerosol iz spreja može se trenutno zapaliti uslijed iskrenja. Nakon tretiranja, prostoriju je potrebno temeljito prozračiti prije ponovnog paljenja alata.
Kada je riječ o uklanjanju žvakaćih guma iz tepiha ili tekstila, primjena je moguća, ali nosi rizik od promjene boje i trajnih mrlja. Proizvođač savjetuje da se sprej uvijek najprije testira na neupadljivom mjestu. Za tekstil je puno sigurnija alternativa primjena ledenog spreja (spreja za zamrzavanje) koji stvrdnjava žvakaću gumu, nakon čega se ona jednostavno odlomi. Sličan oprez potreban je i kod lakiranih površina te voštanih politura jer ih komponente iz spreja mogu omekšati.
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