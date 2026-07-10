Pogreške s WD-40: Na ovih pet mjesta može napraviti golemu štetu

Kada je riječ o uklanjanju žvakaćih guma iz tepiha ili tekstila, primjena je moguća, ali nosi rizik od promjene boje i trajnih mrlja. Proizvođač savjetuje da se sprej uvijek najprije testira na neupadljivom mjestu. Za tekstil je puno sigurnija alternativa primjena ledenog spreja (spreja za zamrzavanje) koji stvrdnjava žvakaću gumu, nakon čega se ona jednostavno odlomi. Sličan oprez potreban je i kod lakiranih površina te voštanih politura jer ih komponente iz spreja mogu omekšati.