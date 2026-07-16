Hrvati, oprez! Zemlja u našem širem susjedu mijenja pravila: Osjetno se povećavaju prometne kazne

Na ostalim cestama izvan naseljenog područja, gdje je ograničenje brzine 100 km/h, prekoračenje brzine do 10 km/h kažnjavat će se s 50 eura. Za prekoračenje od 10 do 15 km/h kazna će iznositi 80 eura, a za vožnju 20 km/h iznad ograničenja 95 eura. Za prekoračenje brzine od 25 do 30 km/h vozač će biti kažnjen sa 120 eura.