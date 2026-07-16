RAD NA PREVENCIJI
Hrvati, oprez! Zemlja u našem širem susjedu mijenja pravila: Osjetno se povećavaju prometne kazne
Austrija znatno postrožuje kazne za prometne prekršaje te uvodi strože i u cijeloj zemlji ujednačene novčane iznose, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2027. godine.
Kazne će vrijediti za sve vozače, uključujući i one koji su samo u prolazu kroz ovu alpsku zemlju. Zato, oprez, Hrvati!
Trenutačno se iznosi prometnih kazni razlikuju od pokrajine do pokrajine, a Austrija ih ima ukupno devet. Zakonodavac je sada kazne standardizirao na državnoj razini pa će iznosi biti jednaki u cijeloj zemlji, prenosi Fenix Magazin.
Raste broj prometnih nesreća
Predstavnici austrijske vlade istaknuli su da su se na ovaj potez odlučili zbog znatnog porasta broja prometnih nesreća prošle godine, nažalost, i s velikim brojem ozlijeđenih i poginulih. Dodali su da je najčešći uzrok nesreća bila neprilagođena brzina.
Ovo je popis novih iznosa prometnih kazni u Austriji, koji će vrijediti od početka sljedeće godine, a objavio ga je austrijski dnevni list Heute.
Popis novih iznosa kazni
Prebrza vožnja: Vozač koji u naseljenom području, gdje je ograničenje brzine 50 km/h, prekorači dopuštenu brzinu do 10 km/h morat će platiti 60 eura. Za prekoračenje od 10 do 15 km/h kazna će iznositi 80 eura, a za prekoračenje od 15 do 20 km/h čak 105 eura.
Na ostalim cestama izvan naseljenog područja, gdje je ograničenje brzine 100 km/h, prekoračenje brzine do 10 km/h kažnjavat će se s 50 eura. Za prekoračenje od 10 do 15 km/h kazna će iznositi 80 eura, a za vožnju 20 km/h iznad ograničenja 95 eura. Za prekoračenje brzine od 25 do 30 km/h vozač će biti kažnjen sa 120 eura.
Na austrijskim autocestama ograničenje brzine iznosi 130 km/h. Za prekoračenje do 10 km/h kazna će iznositi 40 eura, za prekoračenje od 10 do 20 km/h 80 eura, a za vožnju od 20 do 30 km/h iznad ograničenja 120 eura.
Semafori i pješački prijelazi: Prolazak kroz žuto svjetlo na raskrižju koštat će 70 eura, a prolazak kroz crveno svjetlo 100 eura. Za ometanje pješaka na pješačkom prijelazu kazna će iznositi 85 eura.
Zaustavljanje i parkiranje: Za zaustavljanje ili parkiranje u zabranjenoj zoni kazna će iznositi 60 eura, kao i za prekoračenje dopuštenog vremena kratkotrajnog parkiranja.
Vozači koji neovlašteno parkiraju na mjestu namijenjenom osobama s invaliditetom bit će kažnjeni sa 120 eura.
Autocesta i zaustavna traka: Za nepoštivanje propisa o obveznom svrstavanju vozila krajnje lijevo ili krajnje desno u slučaju nesreće, kako bi se omogućio nesmetan prolaz vozilima hitne pomoći, policije i vatrogasaca, odnosno za neformiranje takozvanog Rettungsgassea, kazna će iznositi 200 eura.
Za kršenje propisa o obveznoj vožnji desnim prometnim trakom na autocesti prekršitelj će biti kažnjen sa 100 eura. Tom se kaznom želi spriječiti da vozači lijevi pretjecajni trak koriste ne samo za pretjecanje nego i za kontinuiranu vožnju, čime ugrožavaju sigurnost ostalih sudionika u prometu.
Takvo ponašanje nije postalo uobičajeno samo na austrijskim nego i na drugim autocestama, ponajprije zato što desnim prometnim trakom uglavnom voze teretna vozila i autobusi.
Pri promjeni prometnog traka i smjera kretanja obvezna je uporaba pokazivača smjera. Tko prekrši to pravilo ubuduće će morati platiti 70 eura.
Austrijski autoklub ÖAMTC pohvalno se izjasnio o odluci vlade da standardizira iznose kazni za prometne prekršaje na saveznoj razini, kako bi one bile jednake na cijelom području Austrije.
Međutim, ÖAMTC je oštro kritizirao visinu kazni, koje su u prosjeku povećane za čak 50 posto.
Na pitanje austrijskog dnevnog lista Heute zašto su kazne toliko povećane, austrijsko Ministarstvo inovacija, mobilnosti i infrastrukture odgovorilo je da se vodilo načelom prema kojem je uzeta najviša prometna kazna koja je dotad bila na snazi u nekoj od austrijskih saveznih pokrajina, a zatim dodatno povećana za sve prekršaje koji su posebno važni za sigurnost na cestama.
Iz Ministarstva su dodali da je cilj povećanja kazni ojačati preventivni učinak i učinkovitije suzbijati opasno ponašanje na austrijskim prometnicama.
Ono što Ministarstvo nije navelo, a Heute ističe, jest da austrijska vlada od drastičnog povećanja prometnih kazni očekuje prihod od oko 80 milijuna eura, ponajprije za popunjavanje manjka u državnom proračunu.
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