Peter Galbraith
Bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj za N1: Ovo je velika kazna za Trumpa i osuda korupcije, ali i udarac Putinu!
Gost specijalne emisije N1 televizije bio je Peter Galbraith, bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj, koji je komentirao veliki izborni preokret u SAD-u, poraz Trumpovih republikanaca i posljedice koje bi promjena odnosa snaga u Kongresu mogla imati za Ameriku i svijet.
"Apsolutno nevjerojatno"
Peter Galbraith navodi da je očekivao da će demokrati pobijediti u Zastupničkom domu:
"Mislio sam da je pobjeda u Senatu moguća, ali ovo što se dogodilo je nevjerojatno - demokrati imaju 64 više mandata od republikanaca. U Senatu su govorili o četiri ili pet, ali sada imaju sedam mandata, možda pobijede i na Aljasci i Mississippiju, znači devet mandata, apsolutno nevjerojatno", naveo je.
"Velika kazna za Trumpa"
"Ovi su se izbori svodili samo na jednu stvar - Donalda Trumpa, Trumpov nepopularan rat protiv Irana, rekordno visoke cijene goriva. O čemu je govorio dan prije izbora? Govorio je o travi i hrđavim cijevima. Svima je jasno da mu nije stalo do zemlje. Tko to dovraga radi? Jasno je da je riječ o 80-godišnjem debelom muškarcu koji ne vježba i koji je u kognitivnom raspadanju. Rekao je da će napasti Dansku jer mu nisu dali Nobelovu nagradu. Amerikanci su se pitali što se događa, a ovo je velika kazna za Trumpa i to u republikanskim državama", dodao je.
Galbraith je rekao kako su birači vidjeli da Trump nije dorastao zadatku:
"To je velika kazna za Trumpa i iskreno izvan svih mojih očekivanja. Ne padaju mi napamet ni jedni izbori koji su bili ovih razmjera. 1980. republikanci su dobili 10 mjesta u Senatu, ali to nije bila kazna demokratima, nije bilo tolikih razmjera. Ovo se dogodilo kada je SAD toliko podijeljen i s time je ta priča još nevjerojatnija."
James Talarico pobijedio je u utrci za Senat. Taj 37-godišnjak pobijedio je Kena Paxtona, državnog tužitelja i bliskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa kojemu je s 200 milijuna dolara pomogao i Elon Musk.
"Osuda korupcije"
Galbraith navodi da ne zna koliko će se toga u SAD-u promijeniti:
"Imamo predsjednika koji je osuđeni kriminalac i koji ne poštuje zakon te imamo sudstvo koje nije neovisno. Nitko ne misli da je Vrhovni sud pravi sud, tamo imamo šest republikanaca. Sposobnost novog Kongresa da promijeni stvari bit će teška, ali se ne radi samo o Trumpu, nego i o oligarsima - Elonu Musku. To mu se odbilo o glavu u Texasu, Ohiju. U Americi postoji velika kriza u pogledu oligarha i ultrabogatih koji troše bilijune dolare. Kako to da se Trumpovog bogatstvo povećalo višestruko dok je on na poziciji predsjednika, njegov zet sklapa mirovne i poslovne dogovore, a on nije dužnosnik vlade. Ovo je velika osuda korupcije, stvar je u ekonomiji, bizarnom ponašanju predsjednika, ali i o korupciji."
Jesu li demokrati neuspješno prepoznali te probleme prije 10 godina?
"Musk je manje više isti, karakter bez kontrole nad svojim osobnim životom, on je bijelac, vjerojatno je rasist, nije se promijenio. Prodavao je auto koji žele liberali, oni koji se zalažu za okoliš. Kad je Jeff Bezos kupio Washington Post mnogi su bili sretni jer ga prijašnji vlasnici nisu mogli zadržati i smatrali su da će doći do pozitivnih promjena. Njegovi su osobni stavovi vjerojatno pogrešni, ali se on brine samo za sebe, vlastite interese", naveo je.
"Putin je izgubio oba doma Kongresa"
Komentirao je i američku vanjsku politiku:
"Mogu ponoviti jednu šalu koju sam čuo - Vladimir Putin je izgubio oba doma Kongresa. To je udarac Putinu, koji je važan faktor u Europi. Trump je njegov prvi i najvažniji saveznik, želi prisiliti Ukrajinu na dogovor u kojem će se odreći teritorija u korist Rusije. Kada sam bio veleposlanik tijekom mirovnog procesa mnogi su zagovarali promjene granica, ali mi smo odbijali promjene granica BiH, Hrvatske jer smo znali da bi to moglo dovesti do toga da neka druga država zatraži isto i može doći do novih ratova. Upravo to Trump radi. Njihov poraz će svakako biti poraz tog pristupa prema Rusima u Republikanskoj stranci. Svakako više neće biti republikanskih sudaca."
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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