Bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj za N1: Ovo je velika kazna za Trumpa i osuda korupcije, ali i udarac Putinu!

"Imamo predsjednika koji je osuđeni kriminalac i koji ne poštuje zakon te imamo sudstvo koje nije neovisno. Nitko ne misli da je Vrhovni sud pravi sud, tamo imamo šest republikanaca. Sposobnost novog Kongresa da promijeni stvari bit će teška, ali se ne radi samo o Trumpu, nego i o oligarsima - Elonu Musku. To mu se odbilo o glavu u Texasu, Ohiju. U Americi postoji velika kriza u pogledu oligarha i ultrabogatih koji troše bilijune dolare. Kako to da se Trumpovog bogatstvo povećalo višestruko dok je on na poziciji predsjednika, njegov zet sklapa mirovne i poslovne dogovore, a on nije dužnosnik vlade. Ovo je velika osuda korupcije, stvar je u ekonomiji, bizarnom ponašanju predsjednika, ali i o korupciji."