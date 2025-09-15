Lampica je spojena na kontrolnu jedinicu motora i to znači da je neki od dijagnostičkih senzora detektirao neki problem.
Oglas
Neke lampice na instrumentnoj ploči ne želite vidjeti. Jedna od njih je lampica motora, koja svijetli žutom bojom.
Kad uključujete automobil, s kontaktom će se upaliti sve lampice i potom ugasiti. Provjerite je li ova lampica jedna od njih. Ako nije, a upravo se spremate kupiti rabljeni automobil to bi mogao biti pokazatelj da je netko manipulirao tom funkcijom ili je ugasio – što može sugerirati nečista posla prodavatelja vozila.
Što ako vam se ova lampica upali u vožnji ili prilikom pokretanja automobila? Ona je spojena na kontrolnu jedinicu motora i to znači da je neki od dijagnostičkih senzora detektirao neki problem. Tijekom rada sustavi motora provode testove i ako povratne vrijednosti nisu uredne to je razlog za alarm. Probajte isključiti pa uključiti automobil – lampica će se nerijetko ugasiti pa možete nastaviti putovanje. No, ako ostane uključena trebalo bi potražiti servis, piše HAK Revija.
Kontrolna jedinica motora nadzire rad ključnih sustava, omjera goriva i zraka, vrijeme paljenja smjese u cilindrima…
U servisu će se spojiti na dijagnostičku utičnicu (OBD) vašeg automobila i provjeriti parametre. Mogući su razni problemi, od onih beznačajnih do kvarova na senzorima, EGR ventilima, sustavima ubrizgavanja… Kad vam poprave kvar, resetirat će i kontrolu jedinicu motora kako bi se ugasila lampica.
No postoji i jedan prozaičan razlog za paljenje lampice. Čep za gorivo dio je sustava koji recirkulira benzinske pare i sprječava njihovo izlaženje u okolni prostor. Labav ili neispravan čep za gorivo može rezultirati neželjenim emisijama, što dovodi do paljenja lampice za provjeru motora.
Zbog labavih čepova za gorivo može se dogoditi da gorivo u spremniku isparava. Stoga je važno riješiti ovaj problem ne samo kako biste riješili problem s lampicom za provjeru motora, već i kako biste uštedjeli novac.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas