Što ako vam se ova lampica upali u vožnji ili prilikom pokretanja automobila? Ona je spojena na kontrolnu jedinicu motora i to znači da je neki od dijagnostičkih senzora detektirao neki problem. Tijekom rada sustavi motora provode testove i ako povratne vrijednosti nisu uredne to je razlog za alarm. Probajte isključiti pa uključiti automobil – lampica će se nerijetko ugasiti pa možete nastaviti putovanje. No, ako ostane uključena trebalo bi potražiti servis, piše HAK Revija.