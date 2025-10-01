Oglas

GDJE SE VOZI NAJBRŽE?

Znate li na kojim su lokacijama u Zagrebu kamere snimile najviše prekršaja? Jedna je apsolutni rekorder

N1 Info
01. lis. 2025. 08:52
PXL_060417_16181403
PIXSELL / Nikola Cutuk/PIXSELL

Na Aveniji grada Bologne vozi se najbrže.

Prometne kamere proširile su se u cijeloj Hrvatskoj, netko ih smatra potrebnima, netko prosvjeduje protiv njihova postavljanja, ali – ako im je cilj smanjiti broj stradalih na cestama, u tome uspijevaju. Barem na lokacijama na kojima se nalaze. Poštujemo li ograničenja brzine, možda ćemo malo kasnije stići na odredište, ali nećemo ugrožavati sebe i druge sudionike u prometu.

Nažalost, svjedoci smo da se gradskim, magistralnim cestama i autocestama i dalje juri, a dok je tako bit će i kazni. Od Policijske uprave zagrebačke portal HAK Revija je tražio informaciju koje su kamere na području Grada Zagreba snimile najviše prekršaja prošle godine.

Apsolutni rekorder je kamera na Aleji grada Bolonje kod Podsusedske aleje s 9926 snimljenih prekršaja nepropisne brzine. Slijede kamere na Aleji grada Bolonje kod Dubravice s 5269 snimljenih prekršaja nepropisne brzine, na Aveniji Marina Držića kod Slavonske avenije s 3526 prekršaja, na Slavonskoj aveniji kod Sachsove ulice s 1567 prekršaja te na Slavonskoj aveniji u zoni kućnog broja 59 s 805 prekršaja.

Dakle, na Aveniji grada Bologne na sjeverozapadu grada vozi se najbrže.

