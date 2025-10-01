Znate li na kojim su lokacijama u Zagrebu kamere snimile najviše prekršaja? Jedna je apsolutni rekorder

Prometne kamere proširile su se u cijeloj Hrvatskoj, netko ih smatra potrebnima, netko prosvjeduje protiv njihova postavljanja, ali – ako im je cilj smanjiti broj stradalih na cestama, u tome uspijevaju. Barem na lokacijama na kojima se nalaze. Poštujemo li ograničenja brzine, možda ćemo malo kasnije stići na odredište, ali nećemo ugrožavati sebe i druge sudionike u prometu.