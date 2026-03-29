Zašto su svi ludi za pistacijama?

Na društvenim su mrežama posvuda, u trgovinama su posvuda. U izvornom obliku ili inspirirani njima, proizvodi s pistacijama već su neko vrijeme ozbiljan trend.
U prosincu 2023. godine, jedna korisnica TikToka podijelila je video na kojem jede čokoladicu koju je kupila u Dubaiju. Bila je punjena živahnom zelenom kremom od pistacija i usitnjenim tijestom. Video je brzo postao popularan i prikupio milijune pregleda.
Nazvane 'Dubai čokolada', čokoladice su postale 'it' grickalica 2025. godine, sa stotinama tisuća objava na društvenim mrežama. Sada, uz mnoge različite marke čokoladica inspiriranih Dubaijem, pojavile su se i kreme, paste, krafne i sladoledi od pistacija.
Emilie Wolfman, voditeljica trend inovacija u supermarketu Waitrose, rekla je da su zabilježili ogroman porast broja potrošača koji žele proizvode od pistacija otkako je započeo trend na društvenim mrežama.
Pretraživanja za 'pistacija' na Waitrose.com porasla su za čak 788% u proljeće 2025. u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine.
"Pistacija nudi luksuz. To je svestran sastojak koji se integrira u širok raspon hrane, od dekadentne čokolade do slanih peciva, pa čak i umaka, što potiče njezinu popularnost", izjavila je za BBC.
James Conder, kupac grickalica i orašastih plodova za Ocado, složio se, pojasnivši da su pretraživanja "vrtoglavo porasla", za 203% u odnosu na prethodnu godinu.
"Dubljim proučavanjem podataka najveći porast prodaje u kategoriji orašastih plodova zabilježen je kod vrsta bez ljuske (+129%), koje su idealne za korištenje u kuhanju i pečenju. Prodaja slastičarskih proizvoda s pistacijama također je porasla za 93% u posljednjoj godini, a pretraživanja web-mjesta za 'maslac od pistacija' (+82%), 'krema od pistacija' (+679%), 'pasta od pistacija' (+99%) i 'namaz od pistacija' (+596%) znatno su porasla u odnosu na prošlu godinu", rekao je.
Zašto su proizvodi od pistacija skupi?
Pistacije nisu najjeftiniji orašasti plodovi u odjelu grickalica – barem dijelom zato što je njihova proizvodnja često prilično skupa.
Taj se trošak zatim filtrira u proizvode od pistacija. No, postoje načini kako uštedjeti na pistacijama. Kupnja na veliko obično je jeftinija po kilogramu, a supermarketi Bliskog istoka ili Južne Azije mogu imati bolje ponude jer su toliko popularni u tim kuhinjama.
Sanjana Modha, autorica recepata, koristi ih za izradu svoje svilenkaste i ukusne kreme od pistacija, ali ima nekoliko trikova za smanjenje troškova.
"U mnogim slučajevima, možete se izvući s povećanjem volumena pistacija s jeftinijim orašastim plodovima, poput badema ili indijskih oraščića. Često koristim kombinaciju badema i pistacija u svojoj kremi od pistacija – ukusna je. Samo upotrijebite orašasti plod koji ima suptilan okus, jer su pistacije prilično blage. Kikiriki, pekan orasi i lješnjaci imaju puno jači okus", pojasnila je.
Kako koristiti pistacije u kuhanju?
Modha je velika obožavateljica dodavanja pistacija u slatke poslastice.
No, ovi svestrani orašasti plodovi nisu samo za deserte, odlično idu i sa slanim jelima. "Za hrskavost ih dodajem u biryani, kus-kus i salate. Također se posebno dobro slažu s narom, datuljama, rajčicama i bijelim sirevima poput fete, mozzarelle, halloumija i paneera. Pistacije su također izvrsna baza za pesto, salsu i svježe indijske chutneyje", naglasila je.
Autorica recepata Philippa Davis također ima nekoliko praktičnih savjeta za kuhanje s pistacijama.
"Kao i većinu orašastih plodova, potrebno ih je pažljivo čuvati kako bi ostali u najboljem stanju. Hladne, tamne hermetički zatvorene posude su odlične, ali smatram da hladnjak ili zamrzivač najbolje funkcioniraju ako se čuvaju dulje vrijeme, jer usporavaju oksidaciju ulja. Ako ih posipam po jelima, obično ih prvo malo prepečem samo da bih pojačala ulja i okus. Najbolje ih je nasjeckati nakon pečenja, ako ih koristite na ovaj način", poručila je.
Jesu li pistacije dobre za vas?
Ne treba ni spominjati da čokoladica punjena pistacijama neće biti najzdraviji međuobrok. Ali, registrirana dijetetičarka i glasnogovornica BDA-e Bini Suresh kaže da ovaj orašasti plod dolazi sa zdravstvenim prednostima.
"Pistacije su izvrstan izvor proteina (oko 6g na 30g), vlakana (oko 3g na 30g) i nezasićenih masti, posebno mononezasićenih i polinezasićenih masti. Ove hranjive tvari su neophodne za zdravlje srca i održavanje opće dobrobiti. Pistacije su također bogate antioksidansima poput vitamina E, polifenola i karotenoida, koji štite od oksidativnog stresa i podržavaju zdravlje očiju", pojasnila je za BBC.
Dodala je da su neke studije pokazale da pistacije mogu sniziti LDL kolesterol, poboljšati lipidni profil i smanjiti krvni tlak, a svi su faktori rizika za kardiovaskularne bolesti.
"Uz to, slani pistaciji često imaju visok udio natrija, što može neutralizirati neke zdravstvene prednosti. Prehrana s visokim udjelom natrija povezana je s povišenim krvnim tlakom i kardiovaskularnim rizikom", izjavila je.
Dakle, kako biste iz pistacija izvukli najviše zdravstvenih koristi, odaberite one neslane.
