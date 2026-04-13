Milanović se sastao s predsjednicom Slovenije: "Vučić pretjeruje i dovodi me u nerješivu situaciju"

Predsjednik Zoran Milanović daje izjavu za medije nakon što je s predsjednicom Slovenije Natašom Pirc Musar posjetio Osnovnu školu Pećine u Rijeci.
Oglas
Milanović je rekao da njegov posjet ima osobni pečat jer mu je majka živjela na tom području.
"Mnoga djeca nemaju slovenski background, ali izabrala su učiti slovenski jezik. Ovo je za mene ugodno iznenađenje i rekao sam da ću sa zadovoljstvom doći u posjet", rekao je Milanović, prenosi Dnevnik.hr.
"Imamo nekakve planove, ali ovo što sam otkazao morao sam otkazati. Dugo sam razmišljao jer sam godinama predsjednik i bilo bi po prvi put da se održava u Hrvatskoj. Ne mogu se velika pitanja rješavati, svjesni smo, nismo pretenciozni, ali nažalost predsjednik Srbije pretjeruje i dovodi me kao domaćina u nerješivu situaciju. Ne želim objašnjavati da Hrvatska neće tenkovima napasti Srbiju...", komentirao je Milanović otkazivanje samita Brdo-Brijuni.
"Nažalost ništa od Brijuna... Da vidi malo gdje je stolovao najveći dušmanin velikosrba - Josip Broz Tito", dodao je Milanović.
Izbori u Mađarskoj
Milanović je rekao da se nije čuo s Orbanom nakon poraza na parlamentarnim izborima.
"Vladao je 16 godina s velikim većinama. Ovi izbori su pokazali da je Mađarska funkcionalna izborna demokracija. Izgubio je izbore glatko, šaptom. Protivnik je ostvario ogromnu pobjedu. Sustav funkcionira, druge stvari su intimne i ne volim da itko zabada nos u Hrvatsku pa tako ne volim to raditi ni drugima", rekao je predsjednik.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas