Zapostavljena, ali jedna od najzdravijih žitarica: Štiti srce, jača kosti....

Proso je dokazano jedna od najzdravijih žitarica, no u prehrani je zaboravljena i zapostavljena
Jedna je od najboljih namirnica za čišćenje bubrega, ali i kod pojave bubrežnih kamenaca ili pijeska u bubrezima. Riječ je o jednoj od najzdravijih žitarica, ali je zapostavljena u prehrani. Zbog svojih svojstava, ova se žitarica može nazvati superhranom.
Što sve sadrži proso
Jedna je od rijetkih žitarica koja ne sadrži gluten, što je od velike važnosti. Sadrži mnogo vitamina i minerala poput kalcija, kalija, joda, magnezija, vitamina A, E i B, kao i željezo i vlakna, piše Novi.ba, a prenosi krstarica.com.
Izrazito je alkalna (bazna) žitarica. Poznato je da se virusi, bakterije i drugi štetni organizmi teže razvijaju u alkalnom, odnosno baznom organizmu.
Proso sadrži ključne aminokiseline koje pomažu u izgradnji i obnovi mišića i stanica kože. Bogato je ugljikohidratima koji se sporo probavljaju, pa brzo daje osjećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.
Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.
Sadrži ugljikohidrate, zbog čega je dobar izbor hrane za dijabetičare.
Kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju bi trebalo jesti što češće, jer je bogato kalijem koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizira krvni tlak i jača krvne žile.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
