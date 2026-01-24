Oglas

puna vitamina i minerala

Zapostavljena, ali jedna od najzdravijih žitarica: Štiti srce, jača kosti....

author
N1 Info
|
24. sij. 2026. 18:51
proso, prednosti, zdravlje, bubrezi, ugljikohidrati
Pixabay

Proso je dokazano jedna od najzdravijih žitarica, no u prehrani je zaboravljena i zapostavljena

Oglas

Jedna je od najboljih namirnica za čišćenje bubrega, ali i kod pojave bubrežnih kamenaca ili pijeska u bubrezima. Riječ je o jednoj od najzdravijih žitarica, ali je zapostavljena u prehrani. Zbog svojih svojstava, ova se žitarica može nazvati superhranom.

Što sve sadrži proso

Jedna je od rijetkih žitarica koja ne sadrži gluten, što je od velike važnosti. Sadrži mnogo vitamina i minerala poput kalcija, kalija, joda, magnezija, vitamina A, E i B, kao i željezo i vlakna, piše Novi.ba, a prenosi krstarica.com.

Izrazito je alkalna (bazna) žitarica. Poznato je da se virusi, bakterije i drugi štetni organizmi teže razvijaju u alkalnom, odnosno baznom organizmu.

Proso sadrži ključne aminokiseline koje pomažu u izgradnji i obnovi mišića i stanica kože. Bogato je ugljikohidratima koji se sporo probavljaju, pa brzo daje osjećaj sitosti i pomaže procesu mršavljenja.

Ova žitarica sadrži i prirodne masnoće koje su ključne za apsorpciju vitamina, uključujući karoten i vitamin D.

Sadrži ugljikohidrate, zbog čega je dobar izbor hrane za dijabetičare.

Kardiolozi ga preporučuju kao namirnicu koju bi trebalo jesti što češće, jer je bogato kalijem koji pomaže u borbi protiv srčanih bolesti, normalizira krvni tlak i jača krvne žile.

Teme
proso žitarica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ