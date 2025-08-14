FOTO, VIDEO / Pogledajte što je Škot ukrao iz Pompeja: Optužen za tešku krađu

Pedesetjednogodišnji škotski turist optužen je za pokušaj krađe dijelova drevnih Pompeja dok je bio u posjetu poznatom arheološkom nalazištu u blizini Napulja, priopćila je talijanska policija.
Turistički vodič uočio je muškarca u srijedu navečer kako podiže nekoliko fragmenata s tla i stavlja ih u ruksak, rekli su karabinjeri.
Pompei: sequestrate pietre nascoste nello zaino da un turista https://t.co/V4c65Z3OLT pic.twitter.com/ycZl7q7R4g— Pompeii Sites (@pompeii_sites) August 14, 2025
Vodič je upozorio sigurnosno osoblje, a policija je kasnije zaustavila muškarca u blizini željezničke postaje. U njegovoj torbi pronašli su kamenje i ulomak cigle navodno uzeti s gotovo 2000 godina starog nalazišta.
Aveva provato a nascondere nello zaino sei pietre pompeiane. Ma un turista scozzese 51enne, in visita al parco archeologico di #Pompei, non è sfuggito all'occhio di una guida turistica in servizio che lo ha notato mentre raccoglieva pezzi di pavimento. Denunciato per furto pic.twitter.com/7RCZ67MDhu— askanews (@askanews_ita) August 14, 2025
Optužen je za tešku krađu, a artefakti su vraćeni u arheološki park.
Pompeji su zatrpani vulkanskim pepelom 79. godine nakon erupcije Vezuva.
