kamenoljubac kažnjen

FOTO, VIDEO / Pogledajte što je Škot ukrao iz Pompeja: Optužen za tešku krađu

Hina
14. kol. 2025. 16:23
AP_Pompeji
HANDOUT/AFP

Pedesetjednogodišnji škotski turist optužen je za pokušaj krađe dijelova drevnih Pompeja dok je bio u posjetu poznatom arheološkom nalazištu u blizini Napulja, priopćila je talijanska policija.

Turistički vodič uočio je muškarca u srijedu navečer kako podiže nekoliko fragmenata s tla i stavlja ih u ruksak, rekli su karabinjeri.

Vodič je upozorio sigurnosno osoblje, a policija je kasnije zaustavila muškarca u blizini željezničke postaje. U njegovoj torbi pronašli su kamenje i ulomak cigle navodno uzeti s gotovo 2000 godina starog nalazišta.

Optužen je za tešku krađu, a artefakti su vraćeni u arheološki park.

Pompeji su zatrpani vulkanskim pepelom 79. godine nakon erupcije Vezuva.

POMPEJI arheološko nalazište krađa

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

