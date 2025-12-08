četiri glavna faktora
Kako osobnost i kontekst oblikuju radikalne pokrete?
Često se govori da je baza moći Donalda Trumpa unutar Make America Great Again (MAGA) pokreta pridonijela radikalizaciji republikance stranke. Politički znanstvenici brinu se zbog toga kakve bi posljedice to moglo imati na budućnost američke demokracije.
Jedan primjer te radikalizacije bio je napad na zgradu Kongresa (Capitol) 6. siječnja 2021., u jeku pokušaja poništavanja rezultata izbora koje je osvojio Joe Biden.
Taj proces dodatno pogoršava neprijateljstvo pokreta prema većem dijelu mainstream medija. To je nešto što sam američki predsjednik dodatno naglašava, a najpoznatiji je po izjavi da su mediji “neprijatelji američkog naroda”.
Ali kako je taj radikalni pokret iznikao iz društveno konzervativne Republikanske stranke? Uspon Maga pokreta predstavlja važan politički zaokret u Americi koji mnoge liberalno nastrojene ljude ostavlja zbunjenima. Psihologija može ponuditi uvide koji pomažu objasniti motive MAGA pokreta.
1. Stapanje identiteta
Identitet je ključan za razumijevanje načina na koji se Maga drži na okupu kao grupa i može objasniti mnoge njezine motive. Trump je uspio učinkovito mobilizirati svoju bazu tako što je naglašavao taj zajednički identitet. Upravo je taj osjećaj zajedničke pripadnosti i svrhe bio izrazito važan u razvoju MAGA pokreta kao snažne političke sile, piše The Conversation.
Gotovo apsolutno povjerenje u Trumpovo vodstvo snažno je povezano s negativnim stavovima prema drugim skupinama koje on kritizira, posebno prema migrantima, liberalima i feministima. No zapravo je pozitivna identifikacija s bijelim nacionalizmom još jači pokazatelj tipa osobe koja bi se mogla identificirati s MAGA-om.
Pristalice pokreta ujedinjuje zajednička percepcija prijetnje njihovom statusu, najčešće vezana uz pitanja rasa i imigracije. Pokret se također može shvatiti kao način stvaranja osjećaja pripadnosti i ponosa grupi kako bi se povratilo izgubljeno dostojanstvo.
Neki istraživači vjeruju da je čak i nošenje MAGA kape znak tzv. “stapanja identiteta” – kada granice između pojedinca i skupine postanu nejasne. Tada kapa ne predstavlja samo za koga sam glasovao, nego tko ja jesam.
To je značajno jer je identitetsko stapanje povezano s većom spremnošću na ekstremne postupke, poput nanošenja štete drugima ili oštećivanja imovine, kako bi se očuvala Trumpova zajednica i postigli njegovi ciljevi.
Donald Trump said, "I think affordability is the greatest con job."— Feisty is proud to be a Democrat! (@FeistyLibLady) December 4, 2025
He is absolutely wrong. Affordability is a HUGE issue.
The greatest con job in America right now is Donald Trump and his MAGA regime.#DemsUnited pic.twitter.com/LQv20ri6Pq
2. Moralna samopravednost
Pripadnici MAGA pokreta također često vjeruju da je njihova etnička skupina moralno čišća od drugih. Maga ideologija dijeli Ameriku na “dobre” i “zle” — pri čemu sebe postavlja kao dobre, a vanjske skupine, poput gore navedenih, kao zle.
To pozicionira “prave Amerikance”, ljude koji su “izgradili naciju” i “koji su imali dovoljno”, kao moralno superiorne.
Budući da politiku prikazuju kao borbu za “prave vrijednosti i životne stilove”, takva retorika povećava rizik od opasne moralne nadmoći. Kad vođa to komunicira, stvara se osjećaj da sljedbenici imaju obvezu djelovati protiv tih “zlih” sila koje navodno prijete njihovoj skupini.
Kad se taj osjećaj nadmoći dovede u pitanje, može dovesti do agresije — kao što se dogodilo u napadu na Kapitol.
3. Pravo dominacije nad drugim skupinama
Agresivnost političkih skupina poput MAGA povezana je s tzv. “orijentacijom prema društvenoj dominaciji”. To je uvjerenje da je društvena hijerarhija prirodna i da jedna skupina ima pravo dominirati drugima.
Istraživanja pokazuju da su ljudi koji vjeruju u takvu hijerarhiju skloniji zanemariti osnovna demokratska načela. Oni društvo vide kao “natjecateljsku džunglu” u kojoj se skupine bore za moć i dominaciju.
Kao rezultat toga, skupine koje se razlikuju od njih vide kao inferiorne — što opravdava sve postupke koji održavaju status njihove vlastite skupine.
To vrijedi čak i onda kada — kao kod MAGA sljedbenika — to uključuje vjerovanje da je nasilje opravdano kao odgovor na neželjene društvene i kulturne promjene. Ankete pokazuju da su MAGA simpatizeri znatno skloniji vjerovati da će doći do građanskog rata u SAD-u i da bi nasilje kako bi se unaprijedili politički ciljevi bilo opravdano.
Marjorie Taylor Greene finally said the quiet part out loud, on video.— Brian Allen (@allenanalysis) December 2, 2025
“I was day one MAGA… and this fight has ripped MAGA apart. Watching the man we supported do this has been one of the most destructive things to the movement. The American people won’t tolerate any more… pic.twitter.com/2tTLuF7dZp
4. Agresivno sljedbeništvo
Postoji znanstvena rasprava o tome što privlači ljude autoritarnim vođama. Neki naglašavaju sklonost pokoravanju autoritetu, povišenu agresivnost kada je odobrena i pridržavanje tradicionalnih vrijednosti, poput konvencionalnih stajališta o religiji i seksualnosti. Drugi se više fokusiraju na preferenciju konformizma u odnosu na osobnu autonomiju.
No slažu se u jednom: autoritarni sljedbenici pokoravaju se vođama koji naglašavaju nadmoć njihove društvene skupine i koji se doživljavaju kao sposobni nositi se s prijetnjama iz drugih skupina.
Istraživanje MAGA pokreta iz 2016. pokazalo je da su Trumpovi pristaše, više nego pristaše drugih republikanskih kandidata, imali visoke rezultate na jednom aspektu autoritarnosti: spremnosti da pribjegnu agresiji prema ljudima koji krše društvene norme ako ih na to potakne vođa. No nisu imali visoke rezultate na druga dva aspekta: pokoravanju postojećim autoritetima i pridržavanju konvencionalnih vrijednosti.
To sugerira da se autoritarnost unutar MAGA pokreta razvila u poseban profil, obilježen prvenstveno pristranom agresivnošću prema drugim društvenim skupinama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare