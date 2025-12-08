Kako osobnost i kontekst oblikuju radikalne pokrete?

To vrijedi čak i onda kada — kao kod MAGA sljedbenika — to uključuje vjerovanje da je nasilje opravdano kao odgovor na neželjene društvene i kulturne promjene. Ankete pokazuju da su MAGA simpatizeri znatno skloniji vjerovati da će doći do građanskog rata u SAD-u i da bi nasilje kako bi se unaprijedili politički ciljevi bilo opravdano.