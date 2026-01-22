Akademija objavila nominacije za Oscare. Triler Ryana Cooglera neočekivano vodi

Vampirski triler "Grešnici", smješten u doba segregacije, u kojem glavnu ulogu tumači Michael B. Jordan, u četvrtak je snažno ušao u utrku za nagrade Oscar s najviše nominacija od svih filmova ove godine, osvojivši rekordnih 16 nominacija.
Ovako veliki broj nominacija čini film glavnim favoritom ususret dodjeli Oscara 15. ožujka, gdje će se za priželjkivanu nagradu za najbolji film natjecati protiv konkurenata kao što su "Jedna bitka za drugom", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty veličanstveni" i drugi.
Za najbolji film nominirani su i "Bugonia", "F1 film", "Tajni agent", "Sentimentalna vrijednost", te "Snovi na tračnicama".
Michael B. Jordan nominiran je za najboljeg glumca za ulogu braće blizanaca u filmu "Grešnici". Konkurencija su mu Leonardo DiCaprio u filmu "Jedna bitka za drugom" i Timothée Chalamet u filmu "Marty veličanstveni".
Među nominiranima za najbolju glumicu su Jessie Buckley za "Hamnet" i Kate Hudson za "Song Sung Blue".
Dobitnika zlatnih kipića Oscara odabrat će oko 10.000 glumaca, producenata, redatelja i filmskih radnika koji čine Akademiju filmskih umjetnosti i znanosti (AMPAS). Dodjelu će prenositi Disneyjev ABC, a voditelj će drugu godinu zaredom biti komičar Conan O'Brien.
