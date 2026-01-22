Oglas

98. dodjela nagrada Akademije

Akademija objavila nominacije za Oscare. Triler Ryana Cooglera neočekivano vodi

author
Hina
|
22. sij. 2026. 16:16
A screen shows the nominees for Best Picture for the 98th Academy Awards as actors Danielle Brooks and Lewis Pullman host the announcement event, at the Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills, California
REUTERS/Mario Anzuoni

Vampirski triler "Grešnici", smješten u doba segregacije, u kojem glavnu ulogu tumači Michael B. Jordan, u četvrtak je snažno ušao u utrku za nagrade Oscar s najviše nominacija od svih filmova ove godine, osvojivši rekordnih 16 nominacija.

Oglas

Ovako veliki broj nominacija čini film glavnim favoritom ususret dodjeli Oscara 15. ožujka, gdje će se za priželjkivanu nagradu za najbolji film natjecati protiv konkurenata kao što su "Jedna bitka za drugom", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty veličanstveni" i drugi.

Za najbolji film nominirani su i "Bugonia", "F1 film", "Tajni agent", "Sentimentalna vrijednost", te "Snovi na tračnicama".

Michael B. Jordan nominiran je za najboljeg glumca za ulogu braće blizanaca u filmu "Grešnici". Konkurencija su mu Leonardo DiCaprio u filmu "Jedna bitka za drugom" i Timothée Chalamet u filmu "Marty veličanstveni".

Među nominiranima za najbolju glumicu su Jessie Buckley za "Hamnet" i Kate Hudson za "Song Sung Blue".

Dobitnika zlatnih kipića Oscara odabrat će oko 10.000 glumaca, producenata, redatelja i filmskih radnika koji čine Akademiju filmskih umjetnosti i znanosti (AMPAS). Dodjelu će prenositi Disneyjev ABC, a voditelj će drugu godinu zaredom biti komičar Conan O'Brien.

Teme
Filmske nagrade Glumačke nominacije Najbolji film Nominacije za Oscara Oscari

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ