Američka supergrupa "A Perfect Circle" premijerno dolazi u Hrvatsku

A Perfect Circle osnovali su Maynard James Keenan, pjevač i tekstopisac benda Tool, jednog od najutjecajnijh progresivnih metal rock bendova u zadnja tri desetljeća. Uz njega tu je i gitarist Billy Howerdel, koji je uz Tool bio i tehničar gitara za Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins i Fishbone. Spajajući vokalnu izvrsnost, glazbenu preciznost, emotivnu dubinu i melodičnost, A Perfect Circle stvara zvuk koji pomiče granice moderne rock glazbe.