Američka supergrupa "A Perfect Circle" premijerno dolazi u Hrvatsku

Američka supergrupa A Pefect Circle, koju predvode pjevač Toola Maynard James Keenan i gitarist Billy Howerdel, premijerno dolazi u Hrvatsku na zagrebački stadion Šalata 16. lipnja 2026., objavio je organizator koncerta agencija LAA.
A Perfect Circle osnovali su Maynard James Keenan, pjevač i tekstopisac benda Tool, jednog od najutjecajnijh progresivnih metal rock bendova u zadnja tri desetljeća. Uz njega tu je i gitarist Billy Howerdel, koji je uz Tool bio i tehničar gitara za Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins i Fishbone. Spajajući vokalnu izvrsnost, glazbenu preciznost, emotivnu dubinu i melodičnost, A Perfect Circle stvara zvuk koji pomiče granice moderne rock glazbe.
Od 1999. godine objavili su četiri albuma, njihov “Mer de Norms” svojevremeno je bio najbolje plasirani debi rock album, a nedavno je obilježio 25 godina od izdanja. Njihovi singlovi “Judith” i “3 Libras” bili su značajna prekretnica u svijetu alternativnog i hard rocka.
U 25 godina karijere izdali su i albume “Thirteenth Step” (2003), “eMOTIVe” (2004) i “Eat the Elephant” (2018), a upravo je posljedni debitirao u top 3 albuma Billboardove 200 ljestvice i na vrhu ljestvice Rock albuma. Istovremeno upisuju headlinerske nastupe na festivalima diljem svijeta, rasprodane prestižne dovrane poput Hollywood Bowl, Madison Square Garden ili Red Rocks Amphitheatre.
Prva turneja izvan Amerike nakon sedam godina vodi ih na seriju europskih nastupa idućeg ljeta. Maynard James Keenan i Billy Howerdel sa svojim bendom će nastupiti u prostorima poput londonskog O2 Academy Brixton, berlinskog Zitadelle, kao i festivalima Rock Im Park, Rock Am Ring ili Nova Rock, dok će nastup u Hrvatskoj biti premijerni koncert u regiji.
