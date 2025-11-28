Čarolije razuma i osjećaja: Intimna karta unutarnjih krajolika

Autorica s nježnom upornošću razotkriva kako u nama žive strahovi koje nismo imenovali, sumnje koje smo naslijedili i obrasci koji su se u nama zadržali mnogo dulje nego što im dugujemo. Ne nudi brze odgovore. Ne pokušava uvjeriti. Umjesto toga, pruža mogućnost da zastanemo i u miru prepoznamo vlastiti glas. Onaj koji često zanijemi pred tuđim sigurnostima, normama, pravilima kako se treba. Marina je svoju knjigu predstavila kao podršku osobnom razvoju ali i kao spoj duhovnosti, znanosti i umjetnosti koje su nepravedno razdvojene. Osvrće se i na radove od najvećih svjetskih znanstvenika i umjetnika i potiče čitatelja da ih pogleda nekim novim, širom otvorenim očima.