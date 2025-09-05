Film Fiume o morte! redatelja Igora Bezinovića hrvatski je kandidat za 98. nagradu Oscar

Fiume o Morte! svjetsku je premijeru imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI. U međuvremenu je proputovao svijet od Australije preko Tajvana do Meksika, prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na čak 35 festivala diljem svijeta te je osvojio i brojne nagrade, među ostalima je proglašen najboljim dokumentarcem na festivalima u Innsbrucku, Podgorici i Ereranu, dok je na ovogodišnjem izdanju Pulskog filmskog festivala nagrađen sa čak šest Zlatnih Arena - za masku, kostimografiju, scenografiju, casting, produkciju i režiju, kao i godišnjom nagradom Vedran Šamanović. Također, nedavno je ICA Cinema otkupio prava za kino distribuciju filma u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.