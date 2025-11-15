Film Stefana Đorđevića osvojio Zlatna kolica na ZFF-u

"Drago mi je da ovu nagradu dobivam tako blizu 18. studenog što je važan datum za sve nas koji dolazimo iz Vukovara, ali isto tako želim reći da žrtva koja je podnio naš grad ne smije biti polog mržnji nego polog ljubavi. Ntko se ne smije koristiti Vukovarkom kao opravdanjem za mržnju", poručio je Schmuch.