"Fiume o morte!” u užem izboru za nominaciju za prestižnu nagradu Europske filmske akademije

Producentica filma „Fiume o morte!” Vanja Jambrović iz Restarta rekla je da je s ukupno 19 festivalskih domaćih i stranih nagrada taj film već uspješan, a ovo je samo potvrda da sjajno komunicira i na međunarodnoj razini, „zbog njegove režijske originalnosti, produkcijske ambicioznosti, ali i teme o diktaturama i okupacijama koja se nažalost ponovno vješto uvukla u današnji svijet."