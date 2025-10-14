"Fiume o morte!” u užem izboru za nominaciju za prestižnu nagradu Europske filmske akademije

Hrvatski dokumentarno-igrani film „Fiume o morte!” Igora Bezinovića ušao je u uži izbor za nominaciju za Europsku filmsku nagradu, kao i manjinska koprodukcija „Dobre djevojke” Urške Djukić, izvijestio je u utorak Hrvatski audiovizualni centar.
Oglas
Odbor Europske filmske akademije odabrao je za tzv. shortlistu 67 najboljih dugometražnih naslova koje predlažu svim članovima Europske filmske akademije, njih 5400, na razmatranje, a tu su 44 igrana, 15 dokumentarnih i osam animiranih filmova.
Filmovi s najvećim brojem glasova bit će nominirani u kategorijama za najbolji film, redatelja, glumca i glumicu, scenarista i dokumentarni film. Nominacije će se objaviti uživo, 18. studenog, u dvorani Real Alcázar u Sevilli, najavljeno je.
Producentica filma „Fiume o morte!” Vanja Jambrović iz Restarta rekla je da je s ukupno 19 festivalskih domaćih i stranih nagrada taj film već uspješan, a ovo je samo potvrda da sjajno komunicira i na međunarodnoj razini, „zbog njegove režijske originalnosti, produkcijske ambicioznosti, ali i teme o diktaturama i okupacijama koja se nažalost ponovno vješto uvukla u današnji svijet."
Svjetsku premijeru imao je na festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI, nakon čega je uvršten na pedesetak festivala, od Australije, Kanade, SAD-a preko Tajvana do Meksika, a prikazan je u i njujorškoj MoMi.
Samo je posljednjih tjedana nagrađen na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Mariboru, na Ortigia Film Festivalu na Siciliji, na Dokuartu u Bjelovaru i Mediteran Film Festivalu u Širokom Brijegu.
Dosad ga je u hrvatskim kinima pogledalo skoro 40 tisuća gledatelja, a bit će i u kino distribuciji u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj. Izabran je za hrvatskog kandidata za nominaciju za prestižne filmske nagrade Oscar i Goya.
Koproducenti filma koji podsjeća na manje poznatu epizodu iz povijesti Rijeke, 16-mjesečnu okupaciju1919. od strane talijanskog pjesnika, dandyja i propovjednika rata Gabrielea D’Annunzija, su slovenska kuća Nosorogi i talijanska Videomante.
Drama o odrastanju „Dobre djevojke” Urške Djukić svjetsku premijeru imao je u natjecateljskom programu Perspectives 75. Berlinalea, a sjevernoameričku na 24. Tribeca Film Festivalu, gdje je Lev Predan Kowarski osvojio nagradu za najbolju fotografiju. Bio je i na festivalima u Karlovim Varima te u Sofiji.
Film je nastao pod okriljem Zavoda SPOK i više koproducenata, među kojima je i hrvatski 365 Films, a od ostale hrvatske ekipe tu su montažer Vlado Gojun, asistentica majstorice maske Anela Sokolac te Srđan Kokanov i Filip Friščić iz sekcije kamere.
"Dobre djevojke" su i jedan od naslova odabranih za EFP-ov program „Europe! Voices of Women+ In Film”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas