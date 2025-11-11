Zagreb film festival
Započelo novo izdanje ZFF-a. Evo ćemu se možemo veseliti
Prvi dan nakon otvorenja Zagreb Film Festival krenuo je od jutra s gustim programom projekcija na svim festivalskim lokacijama, a u programu dugometražne konkurencije predstavlja filmove „Bog neće pomoći” Hane Jušić i „Zauzdan” Harryja Lightona .
Hrvatsku premijeru imat će povijesna drame "Bog neće pomoći" redateljice i scenaristice Hane Jušić. koji je premijerno prikazan u Locarnu gdje su glumice Manuela Martelli i Ana Marija Veselčić nagrađene za najbolje glumačko ostvarenje.
Osvojio je i nagradu za promicanje rodne ravnopravnosti na festivalu u Sarajevu te nagrade za glavnu glumicu i za najbolje umjetničko dostignuće na Međunarodnom filmskom festivalu u Solunu. Poslije večernje projekcije održat će se razgovor s redateljicom i filmskom ekipom.
Film „Zauzdan” britanskog redatelja Harryja Lightona najavljen je kao urnebesna romantična komedija o tihom i nenametljivom momku koji u potrazi za srodnom dušom upoznaje enigmatičnog motorista koji mu je sušta suprotnost. Film je premijerno prikazan u Izvjesnom pogledu u Cannesu.
Posjetitelje očekuje i još jedna projekcija filma "DJ Ahmet" u režiji makedonskog redatelja Georgija M. Unkovskog, za koji glazbu potpisuje hrvatski skladateljski duo, Alen i Nenad Sinkauz, a film konkurira i za nagradu PLUS mladog žirija.
Program donosi i u Sarajevu nagrađenu za najbolju režiju parodiju romantičnih komedija "Sorella di Clausura" ZFF-ove laureatkinje Ivane Mladenović, koja će u sklopu programa Industrije u četvrtak u Dokukinu KIC održati i masterclass o svom autorskom stilu i radu s neprofesionalnim glumcima.
Program Velikih 5 u kinu Kinoteka prikazat će novu adaptaciju klasika svjetske književnosti "Stranac" Alberta Camusa u režiji Françoisa Ozona, a potom i prvi ovogodišnji blok filmova iz Natjecateljskog kratkometražnog programa.
Nacionalni program Kockice predstavlja filmove Nine Damjanović "Ljubi, jesmo dobro?" i Krune Trninića "Inicijalni", a od stranih autora tu su Alina Panasenko s filmom "Preludij", Dian Weys s "Lešinarima" i Gerardo del Razo s filmom "Obiteljska nedjelja".
U sklopu Festivala pod reflektorom, u KIC-u se prikazuje selekcija filmova s Međunarodnog festivala kratkometražnog filma "Vienna Shorts", a ulaz je slobodan.
Dobitnik Velike nagrade žirija u Cannesu, "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera bit će u utorak premijerno prikazan u kinu MSU-a. Ta intimna obiteljska priča o redatelju Gustavu Borgu (Stellan Skarsgård) čija kći Nora odbija ulogu u njegovu novom filmu norveški je kandidat za Oscara, a na 23. ZFF-u prikazuje se u programu Ponovno s nama.
Nakon toga slijedi film iz programa Mreže festivala Jadranske regije "Za Adamovo dobro" belgijske redateljice Laure Wandal, o glavnoj medicinskoj sestri koja se nađe u ulozi posrednice između očajne majke i nepopustljive socijalne radnice.
Program Industrije u utorak donosi okrugli stol o filmskoj industriji u malim EU zemljama "Mala tržišta, velike priče", dok će Masterclass na temu „Djeca i naturščici pred kamerom” sarajevske redateljice, scenaristice i montažerke Une Gunjak u Dokukinu KIC, nakon čega će se moći pogledati njezin kratki nagrađivani film "Kokoška".
