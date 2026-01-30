Gradski muzej Vinkovci neće više sudjelovati u Noći muzeja: "Ozbiljan i nepotreban rizik"

Nacionalna manifestacija Noć muzeja održava se u petak od 18 sati do 1 sat iza ponoći u više od 280 muzeja, galerija i baštinskih ustanova u 155 gradova i mjesta diljem Hrvatske, kao i na šest lokacija u Bosni i Hercegovini, ove godine bez posebne teme kako bi sudionici mogli odabrati sadržaje po vlastitim mogućnostima i afinitetima.