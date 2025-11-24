Jurici Pavičiću francuska nagrada za "Sakupljača zmija"

Zbirka pripovijedaka Jurice Pavičića "Sakupljač zmija" osvojila je francusku nagradu Prix NET – Nouvelles étrangères, koju za najbolju prevedenu zbirku kratkih priča na prijedlog čitatelja dodjeljuje žiri u kojemu su francuski knjižari, izvijestio je u ponedjeljak Profil.
Oglas
"Le collectioneur de serpents"
Francusko izdanje "Sakupljača zmija" objavila je nakladnička kuća Agullo Editions u prijevodu Oliviera Lannuzela pod naslovom "Le collectioneur de serpents", a knjiga je u Hrvatskoj izvorno objavljena u nakladi Profila.
Uz Pavičićevu knjigu u konkurenciji za nagradu bile su i zbirke "Le choeur des lions" mađarskog autora Györgyja Dragomána te "Nouvelles d'antan 1948-1965" američkog pisca Jacka Finneyja.
Dobitnik je proglašen u petak u Lilleu, a žiri je u obrazloženju istaknuo da se Pavičićeva zbirka ističe "koherencijom izbora" te "udubljenošću u intimu likova" koji "u svjetlu i tami ocrtavaju portret Hrvatske".
Zbirka priča
Zbirka se sastoji od priča odabranih iz autorovih prijašnjih zbirki "Patrola na cesti" (2008.) i "Brod u dvorištu" (2013.), u kojima Pavičić s prepoznatljivim realizmom i filmskom imaginacijom pripovijeda o mediteranskoj svakodnevici, obiteljskim odnosima i moralnim raslojavanjima, ističe se u priopćenju.
Prema "Patroli na cesti" snimljena je istoimena televizijska serija, a prema priči "Četvrti kralj" u ožujku ove godine dovršen je dugometražni film u režiji Zvonimira Jurića, po scenariju koji su napravili Jurić i Pavičić.
"Kandidirali su me čitatelji"
"Ova mi je nagrada posebno draga jer su me za nju kandidirali čitatelji, a odabrali knjižari, oni koji knjige preporučuju svojim kupcima i čitateljima. Drago mi je i što su nagrađene upravo priče, jer su neki od pisaca koji su najviše utjecali na moj život i moje pisanje upravo majstori kratke priče: Borges, Carver, Salinger, Flannery O’Connor", rekao je Pavičić.
"Crvena voda" prema FT-u među 10 najboljih
Njegov roman "Crvena voda", također objavljen u Profilu, uvršten je među deset najboljih krimića i trilera ove godine prema listi Financial Timesa, a riječ je o jedinoj prevedenoj knjizi na ovogodišnjem popisu koji je sastavio FT-ov književni kritičar Adam Le Bor, dodaje se u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas