NAJPOZNATIJI PRIMJERI
Krist u urinu, lažna invazija... Umjetnost nikad nije toliko šokirala i provocirala kao u ovim slučajevima
Festival "Nosi se" u Benkovcu izazvao je nasilnu, agresivnu i vulgarnu reakciju skupine branitelja, što je spriječilo izvođenje predstave. Tako nešto mnogo je puta viđeno u povijesti i po cijelom svijetu, nespremnom čuti, vidjeti ili pročitati što umjetnici poručuju.
Od davnina umjetnost nije samo prostor estetskog užitka, nego i platforma za društvenu kritiku, politički otpor i šokiranje publike.
Umjetnost je često ogledalo društva, ali ponekad i njegovo oružje. Neka djela i izvedbe toliko su uzdrmala javnost da su izazvala skandale, nasilne reakcije pa čak i zabrane. Samo, ništa nije učinilo upravo to kao ovih deset primjera, gdje je umjetnost postala prava provokacija.
Svako od tih djela pokazuje kako provokacija može razotkriti licemjerje, izazvati promjenu ili natjerati publiku na razmišljanje. No, pokazuje i koliko su tanke granice između slobode izražavanja i osjećaja povrijeđenih zajednica.
Orson Welles - "Rat svjetova" (1938.)
Radio-drama Orsona Wellesa, adaptacija romana H. G. Wellsa, emitirana je u formi lažnog radijskog izvještaja o invaziji Marsovaca na SAD. Budući da je emitirana u doba kada je radio bio glavni izvor vijesti, tisuće slušatelja povjerovale su da se invazija stvarno događa. Panika se širila od države do države, ljudi su bježali iz domova, skupljali zalihe i tražili utočište. Iako je kasnije otkriveno da je broj paničnih reakcija bio donekle prenapuhan, ova radio-drama pokazala je moć medija i granicu između umjetnosti i manipulacije.
Marcel Duchamp - "Fontana" (1917.)
Kada je Duchamp poslao običan pisoar na izložbu u New Yorku pod nazivom "Fontana", javnost i kritičari bili su ogorčeni. Djelo nije bilo rezultat klasične vještine, već čin konceptualne provokacije, pitanje što uopće definira umjetnost. Duchamp je želio pokazati da umjetničko djelo ne mora nužno nastati u ateljeu ili biti "lijepo", već da ideja može biti važnija od forme. Iako ismijavana, "Fontana" se smatra jednim od najutjecajnijih umjetničkih djela 20. stoljeća.
Andres Serrano - "Piss Christ" (1987.)
Fotografija raspela uronjenog u staklenku s umjetnikovim urinom izazvala je globalni skandal. Kršćanske zajednice, političari i javnost doživjeli su je kao blasfemiju i uvredu. Neki su je vandalizirali na izložbama, a Serrano je primao prijetnje smrću. No, umjetnik je tvrdio da je cilj rada bio kritički pogled na komercijalizaciju religije i trivijalizaciju svetih simbola, a ne ismijavanje vjere. Djelo je otvorilo pitanje granica slobode izražavanja i religijskih osjećaja.
Igor Stravinski - "Posvećenje proljeća" (1913.)
Praizvedba Stravinskijeva baleta u pariškom Théâtre des Champs-Élysées pretvorila se u kaos. Publika je izviždala glazbu i koreografiju, a došlo je i do fizičkih sukoba među gledateljima. Razlog? Revolucionarna disonantna glazba i koreografija Vaslava Nižinskog, koja je razbila tadašnje klasične estetske kanone. Danas se "Posvećenje proljeća" smatra jednim od najvažnijih glazbenih djela 20. stoljeća, ali u trenutku izvedbe publika nije bila spremna za takav šok.
Chris Ofili - "Djevica Marija" (1996.)
Slika britanskog umjetnika Ofilija prikazivala je Bogorodicu, ali izrađenu djelomično od slonovskog izmeta i okruženu erotskim slikama. Kada je djelo izloženo u New Yorku, izazvalo je bijes katoličke zajednice i političara. Gradonačelnik Rudolph Giuliani pokušao je povući sredstva muzeju koji je djelo izložio, smatrajući ga uvredom. Ofili je tvrdio da slika nije blasfemična, već da prikazuje složenost i različite poglede na religijske simbole. Djelo je izazvalo rasprave o tome gdje prestaje umjetnost, a počinje uvreda.
Robert Mapplethorpe - retrospektiva (1989.)
Američki fotograf bio je poznat po eksplicitnim homoerotskim, sadomazohističkim i akt fotografijama. Kada je njegova retrospektiva prikazana u javnim muzejima, izbila je politička kriza u SAD-u. Konzervativci su tvrdili da porezni obveznici financiraju pornografiju, dok su zagovornici umjetnosti branili slobodu izražavanja. Ova polemika postala je simbol kulturnih ratova u Americi i pitanje koliko daleko umjetnost smije ići u prikazivanju tabu-tema.
Ai Weiwei - "Razbijanje urne dinastije Han" (1995.)
Kineski konceptualni umjetnik Ai Weiwei fotografirao je performans u kojem drži, a zatim baca i razbija urnu staru 2000 godina iz Han dinastije. Za jedne je to bio čin barbarizma i uništavanja povijesne baštine, dok su drugi vidjeli snažnu metaforu: Kina koja uništava vlastitu tradiciju u ime modernizacije i ideologije. Djelo je otvorilo raspravu o odnosu između povijesti, politike i umjetničke slobode.
Pablo Picasso - "Guernica" (1937.)
Picasso je monumentalnom slikom dokumentirao strahote bombardiranja baskijskog grada Guernice tijekom Španjolskog građanskog rata. Djelo je postalo simbol antiratnog pokreta i globalnog otpora fašizmu. General Franco zabranio je da se slika vrati u Španjolsku dok je on bio na vlasti. Čak i desetljećima kasnije, "Guernica" ostaje djelo koje političari nastoje iskoristiti ili potisnuti, pokazujući moć umjetnosti u oblikovanju kolektivne memorije.
The Sex Pistols – "God Save the Queen" (1977.)
Pjesma britanskog punk benda objavljena je u vrijeme proslave srebrnog jubileja kraljice Elizabete II. Tekst je monarhiju nazvao "fašističkim režimom", a BBC je pjesmu zabranio. Unatoč zabrani (ili baš zbog nje), singl je postao himna mladenačkog bunta i simbol punk pokreta. Reakcije su bile žestoke, koncerti su prekidani, a bend je napadan, no pjesma je ostala jedno od najprovokativnijih glazbenih djela u povijesti.
Guillermo Vargas "Habacuc" – pas u galeriji (2007.)
Kostarikanac Vargas izložio je psa lutalicu u galeriji, navodno vezanog i bez hrane. Iako je umjetnik kasnije tvrdio da je pas bio hranjen i da je nakon performansa pušten, fotografije i vijesti izazvale su globalnu osudu i peticije s desecima tisuća potpisa. Djelo je otvorilo goruće pitanje: je li dopušteno koristiti životinje u umjetnosti i gdje su granice provokacije. Ova kontroverza ostaje jedna od najburnijih u suvremenoj umjetnosti.
