Krist u urinu, lažna invazija... Umjetnost nikad nije toliko šokirala i provocirala kao u ovim slučajevima

Radio-drama Orsona Wellesa, adaptacija romana H. G. Wellsa, emitirana je u formi lažnog radijskog izvještaja o invaziji Marsovaca na SAD. Budući da je emitirana u doba kada je radio bio glavni izvor vijesti, tisuće slušatelja povjerovale su da se invazija stvarno događa. Panika se širila od države do države, ljudi su bježali iz domova, skupljali zalihe i tražili utočište. Iako je kasnije otkriveno da je broj paničnih reakcija bio donekle prenapuhan, ova radio-drama pokazala je moć medija i granicu između umjetnosti i manipulacije.