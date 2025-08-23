Ministrica o incidentu u Benkovcu: Umjetnost je uvijek provocirala. Nisam ta koja će povlačiti granice

"Ne bih govorila o nekakvim spornim sadržajima. Spomenula sam to više puta osobno. Doživljavam napade i s ekstremno lijevih strana, i s ekstremno desnih strana. Ne znam što bi u bilo kakvom kulturnom sadržaju bilo sporno. I ta predstava s kojom je trebao biti otvoren festival, kada je prvi put izvedena krajem 19. stoljeća, već je tada izazvala kontroverze. Kultura i umjetnost su uvijek bili prostor u kojem se propitkuje, odlazi i nekoliko koraka dalje u intrigiranju, propitivanju, čak i u uvredama, i dalje nego u u stvarnom životu. Kultura i umjetnost su prostor slobode i takvi moraju i ostati", naglasila je.