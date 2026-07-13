POVODOM IZLASKA NOVE KNJIGE
Milanović primio književnicu Milanu Vuković Runjić
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u ponedjeljak književnicu Milanu Vuković Runjić povodom predstavljanja njezine knjige "Priče iz Planina Petra Zoranića" o autoru prvog hrvatskog romana Petru Zoraniću.
Oglas
Djelo "Priče iz Planina Petra Zoranića" nastalo je s ciljem da se široj publici približi i olakša čitanje prvog hrvatskog romana Petra Zoranića iz 16. stoljeća.
Kako bi premostila taj jaz "neprohodnosti“ Zoranićeva romana, o kojem je svojedobno pisao i književnik Vladimir Nazor, te oživjela ovo ključno djelo hrvatske kulturne baštine, književnica Milana Vuković Runjić pretočila je tekst u pristupačnije "Priče“, koje prate i bogate ilustracije nadarene hrvatske ilustratorice Vendi Vernić, stoji u priopćenju Ureda predsjednika Republike.
Milana Vuković Runjić nagrađivana je hrvatska književnica i urednica. Autorica je niza knjiga poezije, romana, zbirki priča i eseja. Tekstove i kolumne objavljuje u domaćim i inozemnim novinama i časopisima, među kojima su slovensko Delo, talijanski Internazionale i američki The Believer.
Uz Predsjednika Milanovića na sastanku bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za kulturu Zdravko Zima.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas