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POVODOM IZLASKA NOVE KNJIGE

Milanović primio književnicu Milanu Vuković Runjić

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Hina
|
13. srp. 2026. 14:46
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Ured predsjednika
Ured predsjednika

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović primio je u ponedjeljak književnicu Milanu Vuković Runjić povodom predstavljanja njezine knjige "Priče iz Planina Petra Zoranića" o autoru prvog hrvatskog romana Petru Zoraniću.

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Djelo "Priče iz Planina Petra Zoranića" nastalo je s ciljem da se široj publici približi i olakša čitanje prvog hrvatskog romana Petra Zoranića iz 16. stoljeća. 

Kako bi premostila taj jaz "neprohodnosti“ Zoranićeva romana, o kojem je svojedobno pisao i književnik Vladimir Nazor, te oživjela ovo ključno djelo hrvatske kulturne baštine, književnica Milana Vuković Runjić pretočila je tekst u pristupačnije "Priče“, koje prate i bogate ilustracije nadarene hrvatske ilustratorice Vendi Vernić, stoji u priopćenju Ureda predsjednika Republike.

Milana Vuković Runjić nagrađivana je hrvatska književnica i urednica. Autorica je niza knjiga poezije, romana, zbirki priča i eseja. Tekstove i kolumne objavljuje u domaćim i inozemnim novinama i časopisima, među kojima su slovensko Delo, talijanski Internazionale i američki The Believer.

Uz Predsjednika Milanovića na sastanku bio je posebni savjetnik Predsjednika Republike za kulturu Zdravko Zima.

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Teme
milana vuković runjić petar zoranić zoran milanović

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