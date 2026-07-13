Milanović primio književnicu Milanu Vuković Runjić

Kako bi premostila taj jaz "neprohodnosti“ Zoranićeva romana, o kojem je svojedobno pisao i književnik Vladimir Nazor, te oživjela ovo ključno djelo hrvatske kulturne baštine, književnica Milana Vuković Runjić pretočila je tekst u pristupačnije "Priče“, koje prate i bogate ilustracije nadarene hrvatske ilustratorice Vendi Vernić, stoji u priopćenju Ureda predsjednika Republike.