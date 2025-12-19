MSU otvorio izložbu prvog festivala eksperimentalnog filma na ovim prostorima

Diana Nenadić, koja potpisuje autorsku koncepciju izložbe s Darkom Šimičićem, ustvrdila je u tekstu kataloga da se, posljednji u kronološkom nizu, ali ne i manje važan od prethodnika na drugim umjetničkim područjima GEFF danas prepoznaje kao jedan od ključnih tvoraca zagrebačkog, hrvatskog i jugoslavenskog kulturnoga ambijenta 1960-ih, prije svega onog s neoavangardnim predznakom.