"GEFF 63-69"

MSU otvorio izložbu prvog festivala eksperimentalnog filma na ovim prostorima

author
Hina
|
19. pro. 2025. 16:58
GEFF
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Uz četrdesetak filmova ili inserata filmova, uvrštenih u postav izložbe „GEFF 63-69“, zasebni kino-box unutar galerije Black Box zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti (MSU) donosi izbor radova s četiri izdanja tog prvog festivala eksperimentalnog filma na ovim prostorima.

Svaki dan tijekom trajanja izložbe i radnog vremena MSU-a 33 kratka filma u četiri programa mogu se gledati u cijelosti, od 11 do 19 sati, u kontinuitetu, a približan početak projekcije može se odrediti prema trajanjima navedenima uz svaki od filmskih blokova, najavljeno je iz MSU-a.

Prikazat će se, među ostalim, filmovi Ivana Martinca, Tomislava Gotovca i Vladimira Peteka, Vatroslava Mimice, Dušana Makavejeva, Zvonimira Lončarića, Ante Babaje, Ljubiše Grlića, Lordana Zafranovića, Vjekoslava Nakića, Nuše Dragan, Miroslava Mikuljana.

Retrospektivna izložba u MSU posvećena je Genre Film Festivalu, prvom festivalu eksperimentalnog filma u bivšoj Jugoslaviji i istočnoeuropskom prostoru, jednom od ključnih mjesta formiranja strukturalnog filma, konceptualne umjetnosti i širih avangardnih tendencija 1960-ih.

Festival je nastao kao izraz otpora konvencionalnoj kinematografiji i kao platforma afirmacije „antifilma”, pristupa filmu koji se razvijao među zagrebačkim kinoamaterima, intelektualcima i umjetnicima okupljenima u Kinoklubu Zagreb oko Mihovila Pansinija.

Diana Nenadić, koja potpisuje autorsku koncepciju izložbe s Darkom Šimičićem, ustvrdila je u tekstu kataloga da se, posljednji u kronološkom nizu, ali ne i manje važan od prethodnika na drugim umjetničkim područjima GEFF danas prepoznaje kao jedan od ključnih tvoraca zagrebačkog, hrvatskog i jugoslavenskog kulturnoga ambijenta 1960-ih, prije svega onog s neoavangardnim predznakom.

U vrijeme kada je svijet dijelila „željezna zavjesa“, kulturu ovih prostora limitirala ideološka dogma, a filmsku kulturu narativna norma, zagrebački bijenalni „susret filmskih istraživača“ (1963. – 1969.) postao je poprište otpora svim granicama i konvencijama, interdisciplinarni poligon slobode za one koji su već prigrlili novi roman i teatar apsurda, čuli slučajnu glazbu s Muzičkoga biennala ili prihvatili izazov novih likovnih tendencija, ustvrdila je.

Po njezinim riječima, GEFF je postao paradigma, nedostižan uzor svim pokušajima sličnih okupljanja na području bivše Jugoslavije, a u europskom i globalnom kontekstu danas uživa status jednoga od najautentičnijih kulturnih fenomena generiranih generiranih u društvima izvan zapadne geopolitičke hemisfere.

Izložba traje do 15. veljače, u organizaciji Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i Hrvatskog filmskog saveza, uz suorganizaciju Instituta Tomislav Gotovac.

Teme
GEFF 63-69 Genre Film Festival MUS Muzej suvremene umjetnosti film filmovi hrvatski filmski savez

