Čak 61 film

Najavljen program 19. Vukovarskog filmskog festivala

Hina
25. kol. 2025. 14:44
Vukovar Film Festival
David Jerkovic / PIXSELL

Na 19. Vukovar film festivalu (VFF), koji se održava od 27. do 30 kolovoza, na programu je čak 61 filmski naslov u četiri natjecateljske kategorije, najavljeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare održanoj u Dvorcu Eltz.

"Organizacija festivala traje cijelu godinu, s pripremama smo počeli nakon prošlogodišnjeg VFF-a. Ove godine posebno smo ponosni na veliki broj hrvatskih filmova. Publiku očekuju nagrađivani filmovi s festivala u Cannesu i Torontu, dobitnik Oscara, najgledaniji hrvatski dokumentarac svih vremena, kao i nova ostvarenja renomiranih redatelja poput Radua Judea i Fatiha Akina", rekao je direktor VFF-a Darko Puharić.

Posebnost ovogodišnjeg festivala je rekordan broj hrvatskih filmova, njih čak 32, što potvrđuje sve snažniju domaću produkciju i važnu ulogu festivala u njezinoj promociji.

Program VFF-a se ove godine širi na dvije nove kategorije, vraća se kategorija kratkometražnog igranog filma dok se po prvi put uvodi kategorija animiranog filma. U sve četiri kategorije bit će dodijeljene festivalske nagrade Zlatni šlep, a o njima će odlučivati stručni žiri od devet članova.

Umjetnički direktor festivala Dragan Despot ustvrdio je kako je VFF najznačajniji filmski festival u Hrvatskoj.

Dragan Despot (PIXSELL)
David Jerkovic / PIXSELL

“Vukovar je i ove godine grad u kojem se slavi sedma umjetnost, kroz projekcije najatraktivnijih i najnagrađivanijih filmova današnjice. Pripremljen je izuzetno bogat i kvalitetan program, gdje će svatko moći pronaći nešto za sebe i svoj ukus", kaže Despot.

Važnost festivala za turizam Vukovara

Direktorica Turističke zajednice Vukovar Marina Sekulić ukazala je na važnost festivala za turistički identitet grada.

“Iz godine u godinu, u vrijeme održavanja festivala bilježimo porast broja dolazaka i noćenja. Tako je prošle godine, u odnosu na godinu dana ranije, broj dolazaka turista u Vukovar porastao za 48 posto, a broj noćenja za 42 posto", navela je Sekulić.

Na ovogodišnjem, 19. Po redu VFF-u, projekcije filmova održavaju se u Dvorcu Eltz, Hrvatskom domu i perivoju Vukovarskog vodotornja.

Teme
dragan despot film film festival vukovar

