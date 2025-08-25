Najavljen program 19. Vukovarskog filmskog festivala

Na 19. Vukovar film festivalu (VFF), koji se održava od 27. do 30 kolovoza, na programu je čak 61 filmski naslov u četiri natjecateljske kategorije, najavljeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare održanoj u Dvorcu Eltz.
Oglas
"Organizacija festivala traje cijelu godinu, s pripremama smo počeli nakon prošlogodišnjeg VFF-a. Ove godine posebno smo ponosni na veliki broj hrvatskih filmova. Publiku očekuju nagrađivani filmovi s festivala u Cannesu i Torontu, dobitnik Oscara, najgledaniji hrvatski dokumentarac svih vremena, kao i nova ostvarenja renomiranih redatelja poput Radua Judea i Fatiha Akina", rekao je direktor VFF-a Darko Puharić.
Posebnost ovogodišnjeg festivala je rekordan broj hrvatskih filmova, njih čak 32, što potvrđuje sve snažniju domaću produkciju i važnu ulogu festivala u njezinoj promociji.
Program VFF-a se ove godine širi na dvije nove kategorije, vraća se kategorija kratkometražnog igranog filma dok se po prvi put uvodi kategorija animiranog filma. U sve četiri kategorije bit će dodijeljene festivalske nagrade Zlatni šlep, a o njima će odlučivati stručni žiri od devet članova.
Umjetnički direktor festivala Dragan Despot ustvrdio je kako je VFF najznačajniji filmski festival u Hrvatskoj.
“Vukovar je i ove godine grad u kojem se slavi sedma umjetnost, kroz projekcije najatraktivnijih i najnagrađivanijih filmova današnjice. Pripremljen je izuzetno bogat i kvalitetan program, gdje će svatko moći pronaći nešto za sebe i svoj ukus", kaže Despot.
Važnost festivala za turizam Vukovara
Direktorica Turističke zajednice Vukovar Marina Sekulić ukazala je na važnost festivala za turistički identitet grada.
“Iz godine u godinu, u vrijeme održavanja festivala bilježimo porast broja dolazaka i noćenja. Tako je prošle godine, u odnosu na godinu dana ranije, broj dolazaka turista u Vukovar porastao za 48 posto, a broj noćenja za 42 posto", navela je Sekulić.
Na ovogodišnjem, 19. Po redu VFF-u, projekcije filmova održavaju se u Dvorcu Eltz, Hrvatskom domu i perivoju Vukovarskog vodotornja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas