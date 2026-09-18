Borba protiv površnosti
Slavni roman našao se na kineskom popisu obvezne lektire, razlog je iznenadio mnoge
Kineske vlasti u slavnom romanu Charlotte Brontë vide lekciju o pravoj ljubavi i zdravim vrijednostima, no neki roditelji i stručnjaci pitaju se mogu li ga današnji tinejdžeri razumjeti.
Kad su se kineski učenici početkom rujna vratili u školske klupe, među novim naslovima obvezne lektire posebno se istaknuo roman "Jane Eyre" britanske književnice Charlotte Brontë iz 19. stoljeća.
Izbor tog klasika može djelovati neočekivano u obrazovnom sustavu u kojem država pomno oblikuje nastavne sadržaje kako bi bili usklađeni sa službenim ideološkim vrijednostima. No Peking u romanu, osim priče o neovisnosti žene, prepoznaje i poruku o važnosti pronalaska istinske ljubavi, piše CNN.
Državni list Beijing Daily ocijenio je da djelo može biti protuteža "površnim predodžbama o izgledu i bogatstvu" koje se šire u eri društvenih mreža.
Protuteža ljubavnim dramama i površnim vrijednostima
Posljednjih godina u Kini su iznimno popularni internetski romani i kratke serije s pretjeranim zapletima o razmetanju bogatstvom, povrijeđenim ljubavnicima, zamišljenim milijarderima i ljubavnicama koje planiraju osvetu.
Takav sadržaj privukao je pozornost cenzora. Kineski regulator za radioteleviziju u lipnju je pokrenuo kampanju protiv "štetnog i niskokvalitetnog" sadržaja koji, prema njegovoj ocjeni, promiče iskrivljene poglede na ljubavne odnose i brak.
U tom kontekstu Beijing Daily tvrdi da će čitanje priče o Jane Eyre pomoći 14-godišnjacima da "razviju zdravije vrijednosti".
Roman prati siromašnu djevojku bez roditelja koja prolazi kroz brojne teškoće, izbori se za neovisnost i na kraju se zaljubljuje u bogatog poslodavca. List smatra da je riječ o važnoj lekciji za mlade koji tek počinju doživljavati romantične osjećaje.
"Kad djeca tek počinju osjećati ljubav i još su naivna i neiskusna, to je ključno razdoblje za razvoj zdrave osobnosti", navodi se u tekstu.
Klasik koji desetljećima privlači kineske čitatelje
"Jane Eyre" u Kini je popularan još od prvog izdanja na kineskom jeziku 1925. godine. Roman je od tada nebrojeno puta preveden, objavljen i prilagođen za kazalište i film.
Britanska filmska adaptacija prikazana je u kineskim kinima 1979., nakon turbulentnog razdoblja Kulturne revolucije.
Glavna junakinja, poznata po izjavi budućem suprugu: "Misliš li da zato što sam siromašna, neugledna, obična i mala, nemam dušu ni srce? Varaš se", u Kini se dugo smatra simbolom otpora potlačenosti, osobito među pripadnicima radničke klase.
Roman je također desetljećima prihvaćen unutar kineske Komunističke partije. Ipak, njegovo uvrštavanje u obvezni školski program dolazi u trenutku kada su druge rasprave o feminizmu i feministički aktivizam u Kini sve više pod nadzorom vlasti.
Roditelji i stručnjaci podijeljeni
Neki roditelji pitaju se mogu li današnji kineski tinejdžeri, odgojeni u relativno ugodnim životnim uvjetima, razumjeti složenu ljubavnu priču iz romana.
Jedna je majka na društvenoj mreži Xiaohongshu napisala da ju je sin pitao znači li čitanje "Jane Eyre" da se djevojke u njegovu razredu uči kako bi njihovim mozgom trebala pogrešno upravljati ljubav.
Mladić nije razumio ni zašto Jane na kraju odlučuje udati se za muškarca koji je oslijepio, smatrajući da je takav brak loš izbor.
S druge strane, Qin Shiwen, koja je nedavno završila studij kineske književnosti u Pekingu, smatra da je uključivanje takvog klasika u osnovno obrazovanje "vrlo potrebno".
"Kineski obrazovni sustav snažno naglašava akademsko znanje i visoka postignuća, ali se vrlo malo bavi ljubavlju i razvojem karaktera", rekla je za CNN.
Kritike zbog kolonijalizma i prikaza mentalno bolesne žene
Iako je roman objavljen 1847. godine, posljednjih se godina sve češće propituje način na koji prikazuje jedan od svojih likova – ženu koju Brontë opisuje kao "ludu ženu".
Yan Hairong, sociologinja sa Sveučilišta Tsinghua u Pekingu, upozorava i na dublje probleme djela, uključujući prikaz "lude žene na tavanu" te njegove kolonijalne motive.
"Što više razmišljam o tome, to mi je roman problematičniji", rekla je za CNN.
Yan sumnja da će djelo samo po sebi pomoći kineskim tinejdžerima u razvoju zdravih vrijednosti. Dio učenika, smatra, mogao bi prihvatiti njegove poruke bez kritičkog promišljanja problematičnih ideja koje su u njemu sadržane.
"Zabrinuta sam zbog podučavanja ovog romana na razini srednje škole, osobito ako se predstavlja kao udžbenik ili primjer duboke romantične ljubavi", poručila je.
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