Hegseth: "Iran je pokušao ubiti predsjednika Trumpa"

Američki ministar obrane Pete Hegseth održao je danas konferenciju za novinare o američko-izraelskom napadu na Iran, s porukom da „Amerika pobjeđuje“.
„Tek smo četiri dana u ovome, pokazatelji se mijenjaju, prašina se sliježe i dodatne snage pristižu“, rekao je Hegseth. „Još je vrlo rano i, kao što je predsjednik Trump rekao, uzet ćemo sve vrijeme koje nam je potrebno kako bismo bili sigurni da ćemo uspjeti.“ Dodao je: „Gotovi su i to znaju – ili će vrlo brzo znati.“
„Tek smo počeli loviti, rastavljati, demoralizirati, uništavati i poraziti njihove sposobnosti“, rekao je. „Počevši od sinoć, a dovršit će se za nekoliko dana – u manje od tjedan dana – dvije najmoćnije zračne sile na svijetu imat će potpunu kontrolu nad iranskim nebom. SAD i Izrael, rekao je, letjet će danju i noću, tražeći i uništavajući rakete i obrambeno-industrijsku bazu iranske vojske, kao i njihove vojne i političke vođe, piše Sky News.
Američka podmornica potopila iranski ratni brod
Hegseth je potvrdio da je američka podmornica potopila iranski ratni brod koji je, kako je naveo, „mislio da je siguran u međunarodnim vodama“. Ranije smo pisali o navodima da je američka vojska izvela napad koji je potopio iranski ratni brod kod Šri Lanke. Hegseth je rekao da je brod potopljen torpedom.
„To je prvo potapanje neprijateljskog broda torpedom od Drugog svjetskog rata“, dodao je. „Kao i u tom ratu… borimo se da pobijedimo.“
„Ubijen vođa jedinice koja je pokušala atentat na Trumpa“
Hegseth je također rekao da su američke snage „locirale i ubile vođu jedinice koja je pokušala atentat na Donalda Trumpa“. „Također jučer, vođa jedinice koja je pokušala izvršiti atentat na predsjednika Trumpa lociran je i ubijen“, rekao je. „Iran je pokušao ubiti predsjednika Trumpa. A predsjednik Trump na kraju je izašao kao pobjednik“, dodao je.
Upitan za dodatne detalje o osobama u Iranu za koje je tvrdio da su pokušavale izvršiti atentat na Donalda Trumpa, Hegseth je odgovorio: „Već dugo znamo da je Iran imao namjeru pokušati ubiti predsjednika Trumpa i/ili druge američke dužnosnike“, odgovorio je.
„I premda to ni u kojem slučaju nije bilo u fokusu operacije – zapravo to nikada nisu spomenuli predsjednik niti bilo tko drugi – ja i drugi pobrinuli smo se da oni koji su za to odgovorni na kraju budu uključeni na popis meta.“
Hegseth: Ovo nikada nije trebao biti pošten sukob
Zajednička vojna akcija SAD-a i Izraela protiv Irana „nikada nije trebala biti poštena borba“, nastavio je Hegseth. Dodao je da će zračne snage neprestano birati mete i nanositi „smrt i razaranje s neba tijekom cijelog dana“. Ministar obrane rekao je da SAD „igra na sve ili ništa“: „To nije poštena borba. Udaramo ih dok su na koljenima – i tako bi i trebalo biti“, rekao je.
Razvoj događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
