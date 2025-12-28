Umrla je Brigitte Bardot

Francuska glumica Brigitte Bardot umrla je, priopćila je u nedjelju njezina zaklada.
Imala je 91 godinu.
Globalna zvijezda, ženska ikona filma i strastvena zagovornica prava životinja poznata po svojim kontroverznim izjavama umrla je dugo nakon što se povukla iz slave i svijeta filma.
„Zaklada Brigitte Bardot s neizmjernom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsjednice, Brigitte Bardot, svjetski poznate glumice i pjevačice, koja je odlučila odreći se svoje prestižne karijere kako bi posvetila svoj život i energiju dobrobiti životinja i svojoj Zakladi“, priopćila je zaklada za AFP.
