U Zagrebu ovoga vikenda velika punk fešta "Kontrafest"

Ovog vikenda, u petak 21. i subotu 22. studenog u zagrebačkom klubu Primarijus craft pivovare održat će se velika punk fešta pod nazivom "Kontrafest", na kojoj će nastupiti 14 punk bendova, najavio je Twilight Promotion.
Prvoga dana u petak festival će otvoriti street punkeri Lokva on the street iz Dugog sela, nakon njih slijedi grupa Kostik, pa riječki Žulj, nakon njih zagrebačka Ciroza jetre, hard core/street punkeri Taft, pa Kombinator i za kraj hard core punk crossover bend Črnomor iz Rijeke.
Drugi dan će večer otvoriti osječki punk rockeri Tarzan u dunflaši, nakon njih će se na pozornicu popeti zagrebački veterani Eksodus s gošćom, originalnom pjevačicom Ivom, a slijed street punk–oi bend Spokoi, zagrebačke punk legende No more idols, pa čakovečki Partleki, čakovečki anarho pankeri Bakterije i za kraj melodični hard core/oi veseljaci Biciklić.
