Zoran Milanović: Pričanje priča i dar pričanja priča je nešto što određuje čitave narode

"Priču vam neću pričati. Ako vas zanima prava priča, pogledajte film Roba Reinera Stand by Me", kazao je te napomenuo da u filmu jedan dječak pripovijeda potresnu priču o skupini prijatelja koji kreću u potragu za tijelom nestalog vršnjaka, a u središtu svega je dječak koji kasnije postaje pisac.