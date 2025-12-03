10 najboljih serija 2025. godine

Tijekom godina dobili smo razne žanrovske varijante poput misterije-trilera, misterije i obiteljske drame, misterije i horora, misterije i psihološkog horora. Prava je rijetkost da suvremene serije djeluju isključivo unutar jednog žanra. Nadziražnovski spojevi često kombiniraju i ono što djeluje nespojivo — npr. komediju i horor, parodiju i dramu, znanstvenu fantastiku i egzistencijalnu krizu… No upravo su te nesvakidašnje kombinacije donijele neke od najboljih rezultata na suvremenim streaming platformama.