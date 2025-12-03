10 najboljih serija 2025. godine

Misterije su oduvijek bile najbolji televizijski "mamac". Zato ne čudi što danas toliko serija uspješno funkcionira unutar tog popularnog žanra, kao ni koliko različitih podžanrova postoji u okviru samo jedne kategorije.
Tijekom godina dobili smo razne žanrovske varijante poput misterije-trilera, misterije i obiteljske drame, misterije i horora, misterije i psihološkog horora. Prava je rijetkost da suvremene serije djeluju isključivo unutar jednog žanra. Nadziražnovski spojevi često kombiniraju i ono što djeluje nespojivo — npr. komediju i horor, parodiju i dramu, znanstvenu fantastiku i egzistencijalnu krizu… No upravo su te nesvakidašnje kombinacije donijele neke od najboljih rezultata na suvremenim streaming platformama.
Zato nijedna serija na ovoj listi nije samo triler, misterija, komedija, horor ili drama — već uglavnom spoj gotovo svih elemenata.
Portal Nova.rs sastavio je listu najboljih serija 2025. godine.
The Studio
Matt Remick, nesiguran i neodlučan, novi je direktor filmskog studija Continental Studios. U očajničkoj potrazi za odobravanjem slavnih osoba, on i njegov izvršni tim moraju balansirati između korporativnih zahtjeva i kreativnih ambicija dok pokušavaju očuvati film i zadržati njegovu relevantnost.
Alien: Earth
Planetom Zemljom 2120. godine upravlja pet megakorporacija: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic i Threshold. Kiborzi i sintetička bića žive rame uz rame s ljudima. No sve se mijenja onog trenutka kada korporacija Prodigy otkrije hibride. Prvi prototip, nazvan Wendy, označava novu eru u utrci za besmrtnošću.
Nakon sudara svemirskog broda kompanije Weyland-Yutani s Prodigy Cityjem, Wendy i ostali hibridi nailaze na misteriozne oblike života.
Dying for Sex
Kad je Molly Kochan dobila dijagnozu raka dojke u četvrtom stadiju s metastazama, odlučila je napustiti svog supruga i po prvi put u životu istražiti složenost vlastitih seksualnih želja.
The Beast in Me
Autorica hit romana Aggie Wiggs povukla se iz javnosti nakon smrti svog sina. Pisanje nove knjige postaje joj sve teže i napornije, no neočekivano pronalazi novu temu kada je posjeti novi susjed, Nile Jarvis.
Task
Agent FBI-ja sa sjedištem u Philadelphiji vodi operativnu skupinu koja istražuje niz nasilnih pljački što se događaju u radničkim predgrađima.
The Pitt
Realističan prikaz izazova s kojima se suočavaju zdravstveni radnici u SAD-u, prikazan kroz priče heroja iz prvih redova koji rade u bolnici u Pittsburghu.
Foundation (3. sezona)
Idejno zasnovana na romanima Isaaca Asimova, „The Foundation“ je saga o ljudima raspršenima po planetima diljem galaksije, koji žive pod vlašću Galaktičkog Carstva. Dr. Hari Seldon i njegovi odani sljedbenici pokušavaju sačuvati svoju kulturu dok se galaksija urušava oko njih.
Severance (2. sezona)
Priča o čipu koji razdvaja privatni i poslovni život dobiva mračan i komično apsurdan zaokret dok se klupko misterije oko kompanije Lumon sve više odmotava.
Adolescence
Jamie Miller ubio je svoju školsku prijateljicu. Čim pružite ruke prema pitanju - zašto - nećete dobiti veliku misteriju ni obrat biblijskih razmjera. Redatelj Philip Barantini zatvara vas u prostoriju s ljudima koji proživljavaju najgori dan svog života.
Pluribus
Nakon neobičnog fenomena koji je pogodio Zemlju, Carol je postala najnesretnija osoba na planetu. Njen je zadatak - spasiti svijet od sreće.
