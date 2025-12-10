česta pojava
Akne na stražnjici: Zašto točno nastaju i kako ih se najlakše riješiti?
Akne se najčešće javljaju na licu, ali mogu se javiti po cijelom tijelu. Nije neuobičajeno da se jave na prsima, na vratu, a česta je pojava i prištića nalik aknama na stražnjici.
Većinom se ne radi o aknama, već o prištićima koji su nastali zbog urasle dlake, iritacije folikule, dermatitisa ili iritacije kože. Dobra je vijest da se ove akne mogu lagano tretirati.
Akne na stražnjici nisu zapravo akne, već se radi o prištićima koji su nastali zbog nekog drugog problema s kožom. Postoji više načina koji će pomoći u uklanjanju akni, kao i u smanjivanju njihove vidljivosti.
Ipak, nekada će pomoći samo odlazak liječniku.
Kako nastaju akne na stražnjici?
Akne na stražnjici u većini slučajeva nisu akne kakve se obično javljaju na licu. Radi se o promjenama na koži koje nalikuju na prištiće, odnosno na akne, ali uzrok su zapravo pojedina stanja.
Neka od njih su:
1. Folikulitis
Akne na stražnjici su najčešće folikulitis, odnosno upala ili infekcija folikula dlake koja nastaje zbog taloženja prevelike količine bakterija. Folikulitis se javlja ili kao zasebni prištić ili nalikuje osipu.
Osim toga, do ove pojave može doći i zbog pretjeranog znojenja ili nošenja preuske odjeće.
2. Keratosis pilaris
Osim folikulitisa, na stražnjici se mogu pojaviti prištići koji se nazivaju keratosis pilaris i koji se češće javljaju zimi, kada je koža suha. To je nakupina sitnih prištića, a osim na stražnjici, javljaju se na pozadini ruke ili na bedrima. Ovo je bezopasno stanje koje može proći samo od sebe.
3. Dermatitis
Moguće je i da se na stražnjici pojavi dermatitis koji nastaje u kontaktu s određenim alergenima. Ovdje se može raditi i o reakciji na određeni sapun ili deterdžent i omekšivač za rublje.
4. Apsces
Kada se na stražnjici pojavi veliki, bolni prišt, može se raditi o apscesu. On se javlja kada se upali folikula dlake, a uzrokuju ga bakterije.
5. Akne
Na kraju se može raditi o aknama kakve se javljaju i na licu ili o prištićima koji su nastali začepljenjem pora. Hormoni su glavni razlog pojave ovih akni.
Uzroci svih ovih prištića koji nalikuju na akne na stražnjici mogu biti različiti. Može se raditi o posljedicama znojenja, suhoći kože ili pak o lošem materijalu odjeće i donjeg rublja. Nekada će nastati i zbog depilacije zbog koje će se upaliti folikule dlake.
Kako tretirati akne na stražnjici?
Najvažnija je dobra higijena, redovito tuširanje i korištenje blagog sapuna. Ako to ne pomogne, može pomoći korištenje proizvoda koji sadrže salicilnu kiselinu. Pomoći će i topli oblozi koji će omogućiti da splasne oteklina. Ulogu će imati i odjeća koja treba biti pamučna i ugodna, a ne preuska.
Baš kao i kod ostalih akni i prištića na tijelu, najvažnije je što manje dirati i ne istiskivati. Ako su akne bolne i ne nestaju nakon nekoliko dana ili se šire, treba posjetiti liječnika ili dermatologa koji će otkriti pravi uzrok akni i prepisati kremu ili lijek.
Zaključak
Akne na stražnjici najčešće nisu akne u punom smislu riječi. Iako nalikuju na prištiće, često se radi o nekom stanju kože. Ovo nije opasna pojava i vrlo lako se može tretirati kremama, tuširanjem i sličnime. Ipak, ako se stanje pogoršava, treba potražiti pomoć liječnika.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare