Akne na stražnjici: Zašto točno nastaju i kako ih se najlakše riješiti?

Osim folikulitisa, na stražnjici se mogu pojaviti prištići koji se nazivaju keratosis pilaris i koji se češće javljaju zimi, kada je koža suha. To je nakupina sitnih prištića, a osim na stražnjici, javljaju se na pozadini ruke ili na bedrima. Ovo je bezopasno stanje koje može proći samo od sebe.